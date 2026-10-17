Người phát ngôn mới của ông Trump bị sa thải chỉ sau 5 ngày làm việc

Bà Zacharia ở vị trí Người phát ngôn Nhà Trắng. Ảnh: GI.

CNN cho biết, Zakharia làm phát ngôn viên chưa đầy một tuần thì bị sa thải.

Hiện tại, cả Nhà Trắng lẫn bà Zacharia đều chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông đã yêu cầu Zacharia xem xét lại vai trò của mình, gần như tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ ngắn ngủi của bà ở vị trí này.

“Thành thật mà nói, nếu tôi là cô, tôi sẽ suy nghĩ lại” - Trump cho biết ông đã nói với Zacharia vào sáng thứ Sáu.

Ông nói họ sẽ nói chuyện khi ông trở lại Nhà Trắng và ông sẽ để bà quyết định. Nhưng giọng điệu của ông không mấy lạc quan về vị thư ký báo chí đang gặp khó khăn của mình.

“Katie, cô có cần cái này không?”- ông nói. “Tôi nghĩ cô không cần đâu”.

Zacharia mới nhậm chức được một tuần. Màn ra mắt thiếu chắc chắn của bà tại phòng họp báo hôm thứ Ba 13/10 và những câu hỏi dai dẳng về lý lịch của bà đã dẫn đến sự soi xét gay gắt từ giới truyền thông và các phụ tá khác của ông Trump. Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng Zacharia đang "chuyển giao dần" vai trò thư ký báo chí, và một cố vấn của ông Trump cho biết bà sẽ rời Nhà Trắng trong vài ngày tới.

Phát biểu khi rời Nhà Trắng để tham dự một cuộc mít tinh chính trị ở Georgia, ông Trump nói rằng Zacharia đã bị giới truyền thông đối xử bất công và ca ngợi bà là một người ủng hộ trung thành.

Nhưng ông đã nói rõ rằng ông không tin Zacharia đủ tư cách để phát ngôn thay mặt ông với tư cách là người phát ngôn hàng đầu của chính phủ.

"Có lẽ nó không phù hợp với cô ấy"- ông thừa nhận.

Một nguồn tin thân cận với tổng thống nói với CNN rằng ông Trump vẫn tôn trọng và quý mến Zacharia, đồng thời khẳng định cách ông mô tả cuộc trò chuyện với Zacharia là chính xác.

Nguồn tin đó và một nguồn tin khác cũng cho biết bà Zacharia và gia đình sẽ dùng bữa tối với Phó Tổng thống JD Vance và gia đình ông vào tối thứ Sáu tại dinh thự của phó tổng thống, một tín hiệu cho thấy chính quyền vẫn đánh giá cao bà.

Zacharia đã thu hút sự chú ý của ông Trump với tư cách là một nhà bình luận bảo thủ trên truyền hình, và việc bà được tuyển dụng diễn ra nhanh chóng sau khi các ứng viên khác bị loại vì những bình luận chỉ trích Trump.

Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm của bà nhanh chóng bộc lộ. Tại bục phát biểu ở Nhà Trắng hôm thứ Ba, bà tỏ ra lo lắng và chỉ trả lời 3 câu hỏi. Cuối ngày, bà đưa ra câu trả lời khó hiểu cho câu hỏi về việc bà đã thi đỗ kỳ thi luật sư ở đâu, vì trước đó Trump đã mô tả bà là một "luật sư" khi ông tuyên bố tuyển dụng bà.

Hóa ra, bà chưa bao giờ vượt qua kỳ thi luật sư, bà giải thích trong một loạt cuộc phỏng vấn khá căng thẳng trên Fox News. Và bà cũng không nói rõ liệu mình có xuất hiện lại trong phòng họp báo hay không.

Nhiệm kỳ kéo dài 5 ngày của bà ngắn hơn cả nhiệm kỳ của Anthony Scaramucci, người có 11 ngày làm giám đốc truyền thông Nhà Trắng năm 2017.