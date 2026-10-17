Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng về phát ngôn của Thư ký báo chí Nhà Trắng

Theo Straits Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 16/10 cho rằng Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia nên tới thăm Trung Quốc "thường xuyên hơn", trong bối cảnh bà Zacharia nói quốc gia châu Á "không có nhà vệ sinh tử tế".

"Tôi hoan nghênh bà ấy đến thăm Trung Quốc thường xuyên hơn nếu có cơ hội", bà Mao nói.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 15/10, bà Zacharia đã chia sẻ về trải nghiệm khi sinh sống ở Trung Quốc kể từ năm 2011. "Tôi trở về Mỹ vào năm 2016, khi ấy ai cũng nói rằng bà Hillary Clinton sẽ đắc cử và Trung Quốc là quốc gia đang lên tiếp theo. Khi ấy tôi vừa từ Trung Quốc trở về và đã nghĩ: 'Làm sao Trung Quốc lại có thể là quốc gia đang lên tiếp theo? Họ còn không có nhà vệ sinh tử tế'", tân Thư ký báo chí Nhà Trắng cho hay.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia. Ảnh: X/@KatieZacharia

Bình luận của bà Zacharia được đưa ra chỉ vài ngày sau màn ra mắt được hầu hết giới truyền thông đánh giá là không mấy suôn sẻ. Trong cuộc họp báo đầu tiên ở Nhà Trắng ngày 13/10, bà Zacharia đã nhiều lần lộ vẻ lúng túng, thường xuyên phải dựa vào giấy để đọc. Có thời điểm bà Zacharia còn gọi nhầm chồng là "tổng thống của tôi".

Ngoài vấn đề chuyên môn, Thư ký báo chí Nhà Trắng còn bị chỉ trích vì nhiều lần tự nhận là luật sư dù chưa có chứng chỉ hành nghề. Bà Zacharia sau đó giải thích rằng bà từng đăng ký thi kỳ thi luật sư tại California sau khi tốt nghiệp Trường Luật thuộc Đại học Pepperdine năm 2011, nhưng đã thi trượt vì bị "phân tâm" trước kế hoạch chuyển sang Trung Quốc cùng chồng.

Bà Zacharia là người được bổ nhiệm vào vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng để thay thế bà Karoline Leavitt, người đã rời vị trí vào cuối tháng 8 sau khi sinh con thứ hai.