Iran bắt 2 tàu chở dầu nước ngoài
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thông báo đã bắt giữ 2 tàu chở dầu nước ngoài tại khu vực Vịnh Ba Tư với cáo buộc buôn lậu.
Tuy nhiên, thời gian chính xác vụ bắt giữ xảy ra cũng như thông tin về quốc tịch, số lượng thủy thủ đoàn của các tàu, không được đề cập.
Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tại eo biển Hormuz, ngày 19/5/2023 (Ảnh: AP)
Đây là vụ bắt giữ tàu nước ngoài đầu tiên do Iran tiến hành tại các vùng biển khu vực trong năm 2026. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng tại khu vực.
Thời gian qua, quân đội Mỹ đã triển khai một lực lượng tàu chiến hùng hậu đến Trung Đông, sẵn sàng cho khả năng can thiệp quân sự vào Iran.
Với tầm bắn hơn 1.000km, tên lửa chống hạm tầm xa Abu Mahdi có thể buộc Hải quân Mỹ phải đánh giá rủi ro khi hoạt động ở Biển Ảrập và một số vùng biển...
