Iran bắt 2 tàu chở dầu nước ngoài

Tuy nhiên, thời gian chính xác vụ bắt giữ xảy ra cũng như thông tin về quốc tịch, số lượng thủy thủ đoàn của các tàu, không được đề cập.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tại eo biển Hormuz, ngày 19/5/2023 (Ảnh: AP)

Đây là vụ bắt giữ tàu nước ngoài đầu tiên do Iran tiến hành tại các vùng biển khu vực trong năm 2026. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng tại khu vực.

Thời gian qua, quân đội Mỹ đã triển khai một lực lượng tàu chiến hùng hậu đến Trung Đông, sẵn sàng cho khả năng can thiệp quân sự vào Iran.