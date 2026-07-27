Nước mắt trong đêm tưởng niệm liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với nhiều bộ, ngành và địa phương tổ chức tại bốn điểm cầu Hà Nội, TP HCM, Tuyên Quang và Quảng Trị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chương trình nhằm tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tri ân những người đã và đang tham gia tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Tại TP HCM, cầu truyền hình diễn ra ở Công viên Lê Thị Riêng - nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, gợi nhắc ký ức chiến tranh và hành trình tìm lại danh tính cho những người đã ngã xuống.

Điểm cầu tại TP HCM có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Thành uỷ TP HCM Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo.

Balô, mũ cối, huệ trắng được đặt hàng ghế đầu tiên tượng trưng cho hình ảnh những người lính trở về bên người thân, đồng đội.

Cầu truyền hình gồm ba chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh. Xuyên suốt chương trình là những câu chuyện về hành trình tri ân, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình; khắc họa nỗi chờ đợi của thân nhân cùng sự dấn thân của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt, các nhà khoa học và những người âm thầm giải mã ADN, tư liệu, kỷ vật để trả lại danh tính cho những người đã hy sinh.

Ông Lê Chí Công, con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng, mang đến chương trình những tư liệu về gia đình. "Tôi xa mẹ từ năm 4 tuổi. Lần chia tay năm 1960, tôi còn quá nhỏ nên gần như không nhớ gì về mẹ. Chỉ sau này, qua lời kể của đồng đội và bạn bè của mẹ, hình ảnh bà mới dần hiện lên trong ký ức của tôi", ông chia sẻ.

Liệt sĩ Lê Thị Riêng (1925-1968), quê làng Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, Bạc Liêu (nay thuộc xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau). Năm 1965, bà được phân công làm Trưởng ban Phụ vận khu Sài Gòn - Gia Định, trực tiếp lãnh đạo phong trào phụ nữ tại Sài Gòn - Chợ Lớn. Bị địch bắt năm 1967, bà bị thủ tiêu đầu năm 1968. Tên bà được đặt cho công viên ở phường Hòa Hưng, TP HCM - nơi vừa phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ.

Tám anh chị em liệt sĩ Huỳnh Văn Quên từ Tây Ninh đến dự lễ. Nhận lại kỷ vật của người anh hy sinh 58 năm, nhiều người bật khóc. Bà Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, vợ liệt sĩ, cũng nghẹn ngào. Các di vật gồm bút máy, lược, ví, chai dầu gió và giấy tờ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao cho gia đình ở xã Vàm Cỏ, Tây Ninh.

Nhiều hiện vật khác tìm thấy khi khai quật cùng hài cốt các liệt sĩ: bút bi, thắt lưng, khăn quàng cổ, cúc áo, dây chuyền... được trưng bày trong đêm tưởng niệm.

Nhiều người xem chương trình trong đó có đồng đội, người thân các liệt sĩ không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện đi tìm hài cốt liệt sĩ.

"Tôi luôn tự hào về các thế hệ cha ông, chương trình hôm nay gây cho tôi nhiều xúc động thiêng liêng", Nguyễn Thị Yến Nhi, thanh niên tình nguyện tham dự chương trình, nói.

Chương trình tại công viên xuất hiện mưa nhỏ, cựu chiến binh, người thân... mặc áo mưa xem đến cuối chương trình.

Cựu chiến binh tham gia vào tiết mục Bài ca không quên cùng các điểm cầu.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng dàn đồng ca hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Bài hát nhận được tình cảm từ nhiều thế hệ khán giả, giữa năm ngoái đạt bốn tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt; xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.