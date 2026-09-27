Mỹ công bố tài liệu về hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHK

Nhà Trắng đã công bố tài liệu tóm tắt các thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình đã rời Mỹ hôm 25-9 (theo giờ địa phương) sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày.

Theo văn kiện này, cơ chế đối thoại Mỹ - Trung mới được thiết lập nhằm trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích liên quan đến AI. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển AI, trong khi vấn đề an toàn của công nghệ này ngày càng trở thành mối quan ngại trên toàn cầu.

Về ngoại giao, văn kiện cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quốc tế đang được quan tâm, trong đó có Nga, Triều Tiên và Iran. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã bày tỏ mong muốn phía Mỹ duy trì lập trường đúng đắn là phản đối “Đài Loan độc lập” và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng. Tuy nhiên, tài liệu do phía Mỹ công bố hoàn toàn không đề cập đến Đài Loan.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 26-9, ông Trump cho biết hai bên không dành nhiều thời gian thảo luận về Đài Loan và ông Tập Cận Bình hiểu rất rõ quan điểm của ông về vấn đề này. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ không tiết lộ thêm chi tiết.

Văn kiện cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhắc lại việc Mỹ và Trung Quốc từng là đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai và sát cánh chiến đấu để giành chiến thắng.

Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh lần này, nhiều bình luận trên truyền thông Mỹ cho rằng sự kiện chú trọng vào khâu tổ chức và hình thức hơn là nội dung thực chất. Cuộc gặp dường như phản ánh ý định của ông Trump trong việc tránh để căng thẳng với Trung Quốc leo thang trở lại trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.