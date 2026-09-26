Ông Tập Cận Bình tiết lộ có thể có thêm 2 cuộc gặp nữa với ông Trump trong năm nay

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự buổi tiệc trà với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng hôm 25/9. Ảnh: AP.

Ông Tập Cận Bình sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC

Ông Tập Cận Bình đã gửi lời mời ông Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11.

Ông cũng lưu ý rằng họ có thể gặp lại nhau một tháng sau đó tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại câu lạc bộ golf Trump National Doral Miami ở Florida.

Ông Tập Cận Bình nói: “Chúng tôi hoan nghênh Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đến thăm Trung Quốc”.

Ông Trump đáp lại: "Chúng tôi sẽ làm vậy, và chúng tôi sẽ nói chuyện rất nhiều." Sau đó, ông xác nhận hai cuộc gặp trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Ông Trump đưa ông Tập Cận Bình đến Cục Lưu trữ Quốc gia

Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên, cùng với Bradford Wilson, Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ, xem Hiến pháp, Tuyên ngôn Nhân quyền và các tài liệu khác tại Cục Lưu trữ Quốc gia hôm 25/9. Ảnh AP.

Hôm thứ Sáu, ông Trump đã đưa ông Tập Cận Bình đến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, giới thiệu những văn bản thiêng liêng của nền dân chủ Mỹ cho nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Bên trong kho lưu trữ quốc gia, nơi cất giữ Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền, ông Tập Cận Bình chăm chú quan sát các tài liệu được bảo vệ bởi lớp kính trong khi một hướng dẫn viên thuyết minh về chúng.

Sau khi xem Hiến pháp, Trump nói với các phóng viên đang chờ gần đó rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tuổi đời của quốc gia mình.

“Chúng ta chỉ đang so sánh thôi” - ông Trump nói. “Hệ thống của chúng ta tồn tại 250 năm, điều đó thật tuyệt vời và chúng ta tự hào về điều đó. Nhưng hệ thống của họ tồn tại đến 6.000 năm”.

Ông nói thêm: “Khoảng cách giữa 6.000 và 250 không lớn lắm, nhưng chúng tôi rất tự hào về con số 250 của mình”.

Các nhà lãnh đạo và phu nhân của họ đã dùng trà trong Phòng Đỏ.

Tối thứ Năm, gia đình Trump đã chiêu đãi các vị khách quý bằng một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước trang trọng với sự tham dự của các ông trùm ngành công nghệ.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã đích thân dẫn ông Tập Cận Bình tham quan những điểm nhấn sang trọng của Nhà Trắng , bao gồm bức tường trưng bày chân dung các vị tổng thống và một sân đáp trực thăng bằng đá granit dài 30 mét mới được xây dựng – và giới thiệu phòng khiêu vũ của ông, hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Bà Melania Trump và bà Bành Lệ Viên đã tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Quốc gia Smithsonian.

Hôm thứ Sáu, ngày làm việc của ông Tập bắt đầu tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân đã tiếp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân, bà Bành Lệ Viên, dùng trà tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng.

Chuyến thăm của họ trùng với Tết Trung Thu của Trung Quốc, khi mà theo truyền thống các gia đình quây quần bên nhau để ăn mừng kết thúc mùa thu hoạch, cùng nhau thưởng thức bánh trung thu, loại bánh tròn nhân ngọt, bên tách trà.

Ông Tập Cận Bình cảm ơn gia đình ông Trump về chuyến thăm. "Sự tiếp đón trọng thị nhất, sự sắp xếp chu đáo nhất" - ông Tập nói. "Chuyến thăm này rất thành công, và chúng tôi cũng cảm thấy rất hài lòng".

Ông Trump mỉm cười khi người phiên dịch thuật lại lời ông Tập Cận Bình nói.

“Chúng tôi vừa có một chuyến thăm tuyệt vời của hai vị khách xuất sắc, và chúng tôi thực sự rất thích thú, và tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được những bước tiến vượt bậc” - ông Trump cho biết.

Giới chuyên gia trông đợi nhiều hơn

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình bị một số người ở Mỹ chỉ trích là quá chú trọng hình thức mà thiếu nội dung thực chất. Hai nhà lãnh đạo đã thể hiện nỗ lực duy trì sự hòa hợp, nhưng không có bước đột phá lớn nào trong tuần này về các vấn đề như thương mại hay an toàn của trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên nhìn một cách tích cực, cho dù bất đồng nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn luôn muốn kiểm soát các bất đồng và cố gắng xây dựng quan hệ cá nhân tốt đẹp.

"Ở một khía cạnh nào đó, điều tốt nhất mà chúng ta đạt được trong chuyến thăm này là tiếp tục cuộc đối thoại" - Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue nói với chương trình "America's Newsroom" của Fox News hôm thứ Sáu.