Vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình đột ngột "vắng mặt" tại Liên Hợp Quốc sau cuộc gặp với Tổng thống Trump?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Vườn Hồng của Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9. Ảnh: Al Drago/Bloomberg

Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính ngày 26/9 phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) ở New York, kêu gọi các “nước lớn” tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, đồng thời thúc đẩy giải pháp 2 nhà nước cho “vấn đề Palestine”.

Phát biểu của ông Hàn Chính được xem là thông điệp nhắm tới Mỹ và Israel, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục là một trong những vấn đề nóng tại Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, sự chú ý cũng đổ dồn vào việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không trực tiếp phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay.

Điều này khiến một số nhà phân tích đặt câu hỏi: Vì sao ông Tập không tới New York, dù ông vừa có cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 3 ngày tại Washington với Tổng thống Mỹ Donald Trump?

Cuộc gặp Trump - Tập đặt Washington ở vị trí ưu tiên?

Theo South China Morning Post, câu hỏi càng đáng chú ý bởi khoảng cách giữa Washington và New York không quá xa. Việc ông Tập không tới New York diễn ra trong thời điểm Bắc Kinh từ lâu khẳng định vai trò quan trọng của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quốc tế.

Trung Quốc cũng đang tích cực thúc đẩy hình ảnh một cường quốc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đồng thời tăng cường sức mạnh mềm và quảng bá hàng loạt sáng kiến toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh thường nhấn mạnh rằng Liên Hợp Quốc là nền tảng quan trọng của hệ thống quốc tế và là diễn đàn để các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, lên tiếng về những vấn đề toàn cầu.

Vì vậy, việc ông Tập không xuất hiện trực tiếp tại kỳ họp Đại hội đồng lần này có thể được nhìn nhận trong bối cảnh Trung Quốc đang phải cân bằng giữa hai ưu tiên đối ngoại lớn: duy trì vai trò của mình trong các thể chế đa phương và quản lý mối quan hệ đặc biệt quan trọng với Washington.

Đáng chú ý, chuyến đi Mỹ của ông Tập diễn ra trong thời điểm quan hệ Trung - Mỹ vẫn là một trong những mối quan hệ có ảnh hưởng lớn nhất tới kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Cuộc gặp với ông Trump tại Washington vì thế thu hút sự chú ý đặc biệt. Việc Chủ tịch Trung Quốc dành thời gian cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ ngay trước kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khiến giới phân tích đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh đang dành trọng lượng lớn hơn cho quan hệ song phương Trung - Mỹ hay không.

Ông Hàn Chính thay ông Tập truyền tải thông điệp tại New York

Trong khi ông Tập không tới New York, Trung Quốc vẫn duy trì sự hiện diện cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Phó Chủ tịch Hàn Chính.

Trong bài phát biểu ngày 26/9, ông Hàn kêu gọi các cường quốc tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, đồng thời thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine.

Thông điệp này phù hợp với lập trường lâu nay của Bắc Kinh về Trung Đông, trong đó Trung Quốc thường nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột.

Việc ông Hàn phát biểu tại Liên Hợp Quốc cũng cho thấy Bắc Kinh không rút khỏi diễn đàn đa phương, ngay cả khi nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc không trực tiếp tham dự.

Điểm đáng chú ý nằm ở cấp độ đại diện.

Thay vì để ông Tập phát biểu trực tiếp trước Đại hội đồng, Bắc Kinh lựa chọn Phó Chủ tịch Hàn Chính làm người truyền tải thông điệp của Trung Quốc tại New York.

Theo các nhà phân tích được dẫn lời, việc ông Tập vắng mặt không nhất thiết đồng nghĩa Trung Quốc giảm coi trọng Liên Hợp Quốc.

Bắc Kinh vẫn đang thúc đẩy hình ảnh một cường quốc ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tìm cách mở rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc ông Tập lựa chọn không tới New York, trong khi vẫn cử ông Hàn Chính đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, cho thấy Bắc Kinh vẫn duy trì sự hiện diện tại diễn đàn đa phương nhưng đồng thời đặt cuộc gặp với Washington vào một vị trí đặc biệt trong lịch trình ngoại giao của nhà lãnh đạo Trung Quốc, theo SCMP.