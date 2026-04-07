Mỹ có thể đã mất 10 máy bay trong chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran

Theo các nguồn tin quân sự, sau khi chiếc F-15E bị bắn hạ, quân đội Mỹ đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn quy mô lớn. Nhiều loại khí tài đã được huy động, bao gồm máy bay hỗ trợ cứu hộ HC-130J Combat King II (một biến thể của dòng C-130), trực thăng cứu hộ HH-60W, trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk, cùng với sự yểm trợ của máy bay cường kích A-10 và thiết bị bay không người lái MQ-9.

Trong quá trình giao tranh với lực lượng Iran, Mỹ và Israel thiệt hại tổng cộng 11 máy bay, trong đó 10 phương tiện của Mỹ và 1 của Israel.

Xác máy bay C-130J Hercules tại Iran. Ảnh: Tasnim

Các báo cáo cho thấy khi hoạt động ở độ cao thấp trên không phận Iran, nhiều phương tiện đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ, trong đó có hai trực thăng UH-60, hai máy bay không người lái MQ-9, một máy bay A-10 và một thiết bị trinh sát Hermes 900 của Israel.

Đáng chú ý, các đoạn video ghi lại cảnh hai trực thăng Black Hawk rơi đã thu hút sự chú ý lớn sau vụ việc.

Ngoài ra, một số tổn thất khác xảy ra khi hai máy bay cứu hộ HC-130J và hai trực thăng MH-6 hạ cánh xuống lãnh thổ Iran nhưng không thể cất cánh trở lại. Theo phía Mỹ, các phương tiện này đã bị lực lượng Mỹ phá hủy tại chỗ nhằm tránh rơi vào tay đối phương. Tuy nhiên, cũng có những suy đoán cho rằng chúng có thể đã bị phía Iran tấn công, và thông tin về việc tự phá hủy chỉ nhằm mục đích truyền thông.

Theo đánh giá của tạp chí quân sự Military Watch (MWM), quy mô tổn thất này cho thấy mức độ rủi ro rất lớn khi triển khai hoạt động quân sự trên không phận Iran.

Một số phân tích cho rằng việc suy giảm kho tên lửa không đối không tầm xa của Mỹ và Israel đã buộc hai bên phải đưa máy bay tiến gần hoặc xâm nhập sâu hơn vào không phận Iran để sử dụng các loại bom thông thường, vốn rẻ hơn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn.

Chiếc F-15E hai chỗ ngồi bị bắn rơi hôm 3/4, cả phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí kịp đều thời thoát hiểm và thiết lập liên lạc với lực lượng cứu hộ.

Theo nguồn tin, phi công đã được giải cứu chỉ vài giờ sau vụ rơi máy bay. Trong khi đó, việc tìm kiếm thành viên còn lại kéo dài hơn một ngày, với chiến dịch cứu hộ được triển khai từ hôm 4/4.

Trong quá trình này, các tiêm kích Mỹ đã tiến hành không kích lực lượng Iran tại khu vực nhằm ngăn chặn việc tiếp cận thành viên tổ bay trước khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ có mặt.