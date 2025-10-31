Mỹ có dễ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trở lại theo lệnh Tổng thống Donald Trump?

Sau động thái trên, hôm 30-10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố “việc thử nghiệm kho vũ khí hạt nhân là rất quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia”.

"Việc đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của chúng ta thực sự hoạt động hiệu quả là một phần quan trọng trong an ninh quốc gia Mỹ” - ông Vance nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.

"Cụ thể, chúng ta biết rằng nó hoạt động hiệu quả nhưng chúng ta phải tiếp tục duy trì nó theo thời gian. Ngài tổng thống chỉ muốn đảm bảo chúng ta làm được điều đó".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Điện Capitol hôm 28-10. Ảnh: Politico

Tuy nhiên, một thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ lo ngại việc quân đội nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân cuối cùng sẽ có lợi cho chương trình hạt nhân của Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Đảng Dân chủ, bang Arizona) cảnh báo: “Chúng tôi biết các hệ thống của mình rất đáng tin cậy. Nếu họ (Trung Quốc) cũng bắt đầu thử nghiệm lại, họ có thể tăng cường độ tin cậy cho các lực lượng chiến lược của mình. Họ có bộ ba hạt nhân giống như chúng tôi”.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump thừa nhận khi tuyên bố nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân: “Trung Quốc đang trên đà sánh ngang với kho vũ khí của Mỹ trong vòng 5 năm… Do chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng”.

Theo thống kê, từ năm 1945-1992, Mỹ đã tiến hành 1.054 vụ thử hạt nhân. Quốc hội nước này đã thông qua luật cấm các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất vào năm 1992 - thời điểm Washington bước vào lệnh tạm hoãn vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay.

Luật liên bang vẫn cấm thử hạt nhân dưới lòng đất. Mỹ đã ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân hạn chế vào năm 1963, trong đó cấm thử nghiệm trong khí quyển, dưới nước và ngoài không gian.

Vì vậy, nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn kích hoạt một thiết bị hạt nhân, họ sẽ bị hạn chế rất nhiều về cách thực hiện nếu không muốn vi phạm luật hoặc hiệp ước.