Mỹ chạy đua điều chỉnh công tác an ninh cho lễ nhậm chức của ông Donald Trump

Ông Trump đã thông báo trên mạng xã hội Truth Social về việc chuyển lễ nhậm chức của mình vào trong nhà do thời tiết giá rét dự kiến diễn ra ở Washington trong ngày 20-1.

Quyết định này đồng nghĩa với việc những người tham dự sự kiện, cùng với lực lượng an ninh sẽ tránh được tình trạng tiếp xúc với cái lạnh khắc nghiệt.

Trực thăng cảnh sát sẽ bay trên bầu trời trong lễ nhậm chức. Ảnh: CBS News

Vì sao không tổ chức ngoài trời?

Ngoài ra, quyết định này cũng làm giảm đáng kể những rủi ro tiềm ẩn. Một số người ủng hộ ông Trump suy đoán rằng lý do thực sự của việc chuyển lễ nhậm chức vào trong nhà có thể liên quan mối đe dọa đến tính mạng của ông chứ không phải là thời tiết giá rét được nêu ra.

Những suy đoán này bắt nguồn trong bối cảnh có một cuộc biểu tình lớn ở Washington về quyền sinh sản của phụ nữ và các vấn đề khác, theo tờ Mirror.

Các biện pháp an ninh toàn diện đang được triển khai và điều chỉnh để đảm bảo lễ nhậm chức diễn ra suôn sẻ và an toàn. Mối lo ngại về sự an toàn của ông Trump gia tăng sau những âm mưu ám sát ông trong chiến dịch tranh cử năm ngoái.

Hàng rào cao được dựng lên xung quanh Quốc hội Mỹ. Ảnh: UPI

Lực lượng an ninh lớn đến đâu?

Sở Mật vụ Mỹ chỉ đạo sự kiện an ninh quốc gia lớn này, với hơn 25.000 nhân viên ứng phó tham gia.

Lực lượng thực thi pháp luật địa phương cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ 4.000 cảnh sát trên toàn quốc, cùng với 7.800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến từ 40 bang.

Tổng cộng có 40 cơ quan thực hiện công tác giám sát và giải quyết mọi vấn đề, với sự hiện diện rộng rãi của lực lượng thực thi pháp luật trên thực địa.

Tướng John Andonie, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Quận Columbia, trao đổi với ABC News rằng ông "chưa bao giờ cảm thấy tự tin hơn" về khả năng đảm bảo an ninh của Vệ binh Quốc gia trước ngày trọng đại.

Vệ binh Quốc gia đang điều chỉnh các chi tiết liên quan đến quyết định chuyển lễ tuyên thệ vào bên trong khu Rotunda của Điện Capitol, song ông Andonie khẳng định kế hoạch chung của họ vẫn vững chắc.

Lễ nhậm chức sẽ được bảo vệ bằng các rào chắn bê tông bổ sung và hơn 48 km hàng rào (cao 2,13 m) bố trí quanh quốc hội - đây là con số kỷ lục đối với bất kỳ sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt nào cho đến nay.

Ngoài ra, giới chức còn bổ sung xe chở rác làm rào chắn ngăn chặn hành động tiếp cận trái phép.

Máy bay không người lái cũng sẽ được triển khai, bao quát từ trên không cùng với robot cảnh sát để kiểm tra các bưu kiện và khu vực nhằm phát hiện vật liệu nguy hiểm.

Trong khi đó, trực thăng cảnh sát sẽ bay trên bầu trời trong lễ nhậm chức vào ngày 20-1 ở độ cao 228 m. Phi công Jeff Hertel cho biết việc ở trên bầu trời giúp lực lượng thực thi pháp luật "có khả năng nhìn xa hơn".

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Trump tại Điện Capitol. Ảnh chụp ngày 17-1. Ảnh: CNN