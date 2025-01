Ông Donald Trump nhậm chức: Mỹ bố phòng dày đặc, Trung Quốc làm điều chưa từng có

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20-1 sẽ là "sự kiện an ninh đặc biệt cấp quốc gia".

Đây là sự kiện cấp cao thứ 3 chỉ trong vòng hai tuần sau lễ xác nhận kết quả bầu cử vào ngày 6-1 và quốc tang của cố Tổng thống Jimmy Carter.

Chính quyền Mỹ đã bắt đầu củng cố an ninh nhiều khu vực xung quanh Washington. Ảnh: EPA-EFE

Khoảng 48 km hàng rào được dựng lên xung quanh khu vực an ninh, đây là con số cao kỉ lục. Nhà Trắng, quốc hội và một số phần của tuyến đường diễu hành trên Đại lộ Pennsylvania đã được bao quanh bằng các rào chắn kim loại cao 2,4 m.

Khoảng 25.000 nhân viên thực thi pháp luật và quân đội đang tập trung tại Washington, theo đặc vụ Matt McCool của Sở Mật vụ Mỹ.

Kế hoạch an ninh lần này chặt chẽ hơn so với những năm trước khi những người tham dự sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra an ninh bổ sung.

Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai đội súng bắn tỉa trên nóc nhà, các đội chiến thuật trên mặt đất và máy bay không người lái tuần tra bầu trời.

Ông McCool cho biết một loạt biện pháp an ninh hữu hình và vô hình sẽ bao phủ Washington trong ngày trọng đại của ông Trump.

Các nhà chức trách cho hay hiện chưa có bất kỳ mối đe dọa đáng kể nào đối với buổi lễ. Phần lớn trung tâm Washington - kéo dài khoảng 3 km từ Nhà Trắng đến Quốc hội - sẽ bị đóng cửa đối với phương tiện giao thông.

Trung Quốc cử phó chủ tịch nước dự lễ Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Trung Quốc hiện diện tại sự kiện như vậy. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại và giao tiếp với chính phủ mới của Mỹ, xử lý đúng đắn những khác biệt, mở rộng hợp tác cùng có lợi và cùng thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung Quốc - Mỹ. Theo CCTV, Trung Quốc cũng đã chuẩn bị tìm ra cách đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp trong kỷ nguyên mới.