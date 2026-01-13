Mỹ cảnh báo công dân rời Iran “ngay lập tức”

Theo cảnh báo được đăng tải ngày 12/1 trên trang Đại sứ quán Mỹ trực tuyến tại Tehran, chính phủ Mỹ yêu cầu công dân tự đánh giá rủi ro và chủ động lên kế hoạch rời Iran, nhấn mạnh rằng “chính phủ Mỹ không thể bảo đảm an toàn cho các bạn nếu lựa chọn rời đi”.

Xe ô tô bốc cháy trên một tuyến phố trong cuộc biểu tình phản đối tình trạng mất giá của đồng nội tệ Iran, tại Tehran, Iran, ngày 8/1/2026. Ảnh: Reuters

Mỹ không có đại sứ quán ở Iran kể từ năm 1979. Đại sứ quán trực tuyến được thiết lập để cung cấp thông tin và khuyến cáo cho công dân ở Iran, nhưng không được coi là cơ quan đại diện ngoại giao chính thức của Mỹ tại quốc gia này.

Cảnh báo nêu rõ công dân Mỹ tại Iran đang đối mặt với nguy cơ cao bị thẩm vấn, bắt giữ và giam giữ. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng việc sở hữu hộ chiếu Mỹ, ngay cả khi không có hành vi vi phạm, cũng có thể là căn cứ để bị tạm giữ. Đối với những người mang 2 quốc tịch, phía Mỹ yêu cầu phải rời Iran bằng hộ chiếu Iran.

Đối với những công dân không thể rời khỏi Iran trong thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo cần tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà riêng hoặc tại các công trình kiên cố khác, đồng thời dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Iran đang rơi vào tình trạng bất ổn trên diện rộng kể từ cuối tháng 12/2025, với nhiều cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Chính quyền Tehran đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, bao gồm việc hạn chế hoặc phong tỏa mạng di động và internet, nhằm kiềm chế làn sóng bạo lực mà Iran cho là có sự kích động từ bên ngoài.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính quyền Mỹ đang cân nhắc “một số lựa chọn rất cứng rắn”, trong đó khả năng tiến hành không kích được mô tả là “một trong nhiều phương án đang được đặt lên bàn”.

Các quan chức Iran cảnh báo rằng nếu Washington can thiệp, các căn cứ quân sự và lực lượng Mỹ cùng Israel sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp”. Tehran đồng thời tuyên bố có bằng chứng về sự hiện diện của các phần tử xâm nhập do nước ngoài hậu thuẫn, bao gồm cả các đặc vụ Mossad, nhằm gây bất ổn và tạo cớ cho Mỹ can thiệp vào tình hình nội bộ Iran.