Iran tuyên bố "trừng phạt" Mỹ, ông Trump cảnh báo giáng đòn mạnh

Đây được xem là diễn biến trả đũa mới nhất trong chuỗi đối đầu leo thang sau vụ Tehran tấn công lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: AP

Các cuộc giao tranh mới đã chấm dứt giai đoạn lắng dịu ngắn ngủi giữa hai bên, trong bối cảnh Washington và Tehran từng nỗ lực khôi phục các kênh ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ sau cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo rằng “đối phương sẽ bị trừng phạt trong ngày” sau các đợt không kích của Mỹ.

Jordan cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thêm một loạt tên lửa được phóng từ Iran. Trong khi đó, Kuwait thông báo một cuộc tấn công của Iran đã nhằm vào một tòa nhà thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc, khiến một công nhân thiệt mạng.

Những diễn biến mới cũng làm dấy lên lo ngại rằng xung đột đang tiếp tục lan rộng, kéo theo sự tham gia của nhiều quốc gia hơn và làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực cũng như kinh tế toàn cầu.

Sau khi Mỹ và Saudi Arabia tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tại Iraq, Ai Cập ngày 30/7 xác nhận một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hỏa hoạn trên hai tàu chở khí tự nhiên tại cảng Damietta bên bờ Địa Trung Hải.

Theo một nguồn thạo tin, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Khalid bin Salman, đã gặp Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Washington hôm 29/7 để chuyển thông điệp từ Thái tử Mohammed bin Salman rằng Riyadh không mong muốn leo thang xung đột với Iran.

Các cuộc gặp diễn ra trong vòng 24 giờ sau các đợt tấn công phối hợp giữa Mỹ và Saudi Arabia nhằm vào các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq, theo một quan chức Nhà Trắng. Thông tin này trước đó được Axios đăng tải.

Nguồn tin cho biết trong các cuộc trao đổi, phía Saudi Arabia nhấn mạnh rằng các lực lượng dân quân thân Iran đã vượt qua “lằn ranh đỏ” và Riyadh sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự hoặc các cơ sở năng lượng của nước này. Đồng thời, Saudi Arabia khẳng định các đòn tấn công vừa qua nhằm thể hiện năng lực tự vệ khi cần thiết, chứ không phải dấu hiệu ủng hộ việc mở rộng chiến sự.

Theo đánh giá của Riyadh, bất kỳ sự leo thang nào cũng tiềm ẩn những hệ quả khó lường và nguy cơ kéo dài xung đột, điều mà nước này không mong muốn đối với khu vực.