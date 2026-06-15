Mỹ bác đề xuất mở khóa tài sản Iran sau ký kết thỏa thuận hòa bình

Hôm 14/6 (giờ địa phương), CNN dẫn lời quan chức Mỹ cho biết: “Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Đây là một thỏa thuận trả tiền dựa trên hiệu quả và không có khoản tiền bị đóng băng nào được giải ngân nếu phía Iran không thực hiện các cam kết của họ”.

Phản ứng trái chiều xuất hiện sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi thông tin giai đoạn đàm phán tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Washington thực hiện một số nghĩa vụ, bao gồm việc giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Tàu neo đậu ở eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Ông Gharibabadi cũng cho rằng việc dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt đối với nước này sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày giữa Tehran và Washington. Việc nới lỏng trừng phạt sẽ bao gồm "việc chấm dứt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nghị quyết của Hội đồng Thống đốc IAEA".

Iran là một trong những quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất trên thế giới. Ngay cả trước xung đột, các lệnh trừng phạt, lạm phát và tham nhũng đã tàn phá nền kinh tế Iran. Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ nhận được chỉ thị dỡ bỏ lệnh phong tỏa đang diễn ra tại eo biển Hormuz với điều kiện bản ghi nhớ hợp tác với Iran được ký kết.

Tổng thống Donald Trump ban đầu tuyên bố sau thỏa thuận với Tehran, ông cho phép "dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ" đối với cảng của Iran".

Với việc mở cửa eo biển sau khi ký kết thỏa thuận vào ngày 19/6, nhằm mục đích rà phá thủy lôi, dầu mỏ sẽ lại được vận chuyển qua cả hai phía cho khu vực và toàn thế giới!", ông Trump cho hay.

Ông Trump ra lệnh phong tỏa cảng Iran vào giữa tháng 4, khoảng 6 tuần sau khi cuộc xung đột bắt đầu. Quan chức Mỹ lưu ý đó là thông tin hiện tại và mọi việc có thể thay đổi từ giờ đến ngày 19/6.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nói rằng ông ấy nên biết ơn sự ngoại giao của chính quyền Mỹ. Ông Trump cảnh báo: "Đừng làm hỏng mọi chuyện!”. Theo phóng viên Trey Yingst của Fox News, ông Trump trực tiếp gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu và nói: “Ông đang làm cái quái gì vậy?”