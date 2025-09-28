Tổng thống Colombia phản ứng sau khi bị Mỹ thu hồi visa

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

“Với tư cách là Tổng thống Colombia, tôi đã bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York”, ông Petro nói, đề cập lập trường ủng hộ Palestine.

“Ông Trump đã vi phạm các nguyên tắc sáng lập của Liên Hợp Quốc. Đã đến lúc chuyển đến một nơi dân chủ hơn. Tôi đề xuất Doha (Qatar) trở thành nơi đặt trụ sở mới của Liên Hợp Quốc”, ông Petro nói thêm.

Trước đó, Washington cho biết quyết định thu hồi visa được đưa ra vì “các hành động liều lĩnh và mang tính kích động” của ông Petro trong chuyến công tác mới đây tại New York.

Có mặt tại New York vào tuần này, nhà lãnh đạo cánh tả Colombia đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc, kêu gọi phản kháng trước Israel và tuyên bố “ngoại giao đã chấm dứt”.

Ông Petro được bảo vệ khi tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại New York vào ngày 26/9. Ảnh: Quds News Network.

Bộ Ngoại giao Mỹ còn cáo buộc ông Petro kêu gọi binh sĩ Mỹ bất tuân mệnh lệnh và kích động bạo lực.

Colombia vốn được coi là đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh trong nhiều thập kỷ. Kể từ khi ông Gustavo Petro lên nắm quyền vào năm 2022, quan hệ giữa hai nước dần trở nên căng thẳng do bất đồng trong nhiều vấn đề đối ngoại, từ chính sách chống ma túy cho tới quan điểm về Venezuela và Palestine. Ông Petro là nhà lãnh đạo cánh tả đầu tiên đắc cử Tổng thống Colombia, quốc gia láng giềng Venezuela.

Vài ngày trước, ông Petro chỉ trích các vụ không kích gần đây của Mỹ nhằm vào những tàu thuyền vừa rời khỏi lãnh hải Venezuela, với nghi vấn chở ma túy. Tổng thống Colombia gọi đây là “hành động bạo ngược”, cho rằng Washington đã vượt quá giới hạn cần thiết khi sử dụng tên lửa thay vì bắt giữ những người trên tàu.

“Tại sao phải phóng tên lửa khi có thể đơn giản dừng tàu và bắt người?”, ông Petro nói trên đài BBC của Anh.