Hệ thống tên lửa tấn công của Nga. Ảnh RIA

Các cuộc tấn công được thực hiện bởi pháo tự hành D-30. Như chuyên gia quân sự Boris Dzherelievsky đã lưu ý trong một bình luận độc quyền với aif.ru rằng, các chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng như các chuyên gia NATO, có thể đã ở trong các hầm trú ẩn vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công.

"Việc phá hủy các công sự của địch, bao gồm cả các hầm trú ẩn, vẫn đang tiếp diễn. Tất cả những việc này đều được giám sát từ trên không, và chúng tôi cũng sử dụng thông tin tình báo do con người cung cấp, bởi vì ngày càng có nhiều binh sĩ Ukraine sẵn sàng hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi nhận được thông tin khá nhanh chóng. Các cơ chế tiếp nhận và thực hiện thông tin hiện đã được hoàn thiện kỹ lưỡng", ông nói.

Theo một chuyên gia quân sự, các cố vấn phương Tây có thể đã ở trong các hầm trú ẩn, ghi lại kết quả sử dụng các loại vũ khí mới.

"Các hầm trú ẩn bị phá hủy có thể từng là sở chỉ huy, nghĩa là các nhân viên chỉ huy có thể đã ở đó vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra. Các nhân viên điều khiển máy bay không người lái cũng có thể đã ở đó. Có thông tin cho rằng những người này cũng có thể là người nước ngoài. Đây không chỉ là lính đánh thuê mà còn là các quan chức cấp cao, huấn luyện viên hoặc cố vấn. Kẻ thù quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm sử dụng các loại vũ khí do các đối tác phương Tây cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine", ông Dzherelievsky giải thích.

Nguồn tin của bài báo đã làm rõ rằng những chiếc máy bay không người lái được đề cập có thể là máy bay không người lái Hornet do Mỹ sản xuất.

"Các chuyên gia phương Tây rõ ràng rất quan tâm đến việc theo dõi kết quả triển khai và kinh nghiệm chiến đấu của họ. Điều quan trọng cần xem xét là chính từ vùng Zaporizhzhia mà chính quyền Kiev đang cố gắng tấn công các tuyến liên lạc nối liền đất liền với Crimea. Vì lý do này, các chuyên gia phương Tây có thể đóng quân ở khu vực này và bị pháo binh và máy bay của Nga tấn công", ông kết luận.