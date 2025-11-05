Nga chờ Mỹ làm rõ phát biểu của Tổng thống Trump về thử nghiệm hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Cuối tháng trước, ông Trump chỉ đạo thực hiện thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở Mỹ, nói rằng Mỹ không thể tụt lại sau Nga và Trung Quốc.

Trong phát biểu ngày 4/11, ông Peskov khẳng định cả Nga và Trung Quốc đều chưa nối lại thử nghiệm hạt nhân.

“Chúng tôi cần Mỹ làm rõ bởi vì cả Nga và Trung Quốc đều chưa tiến hành bất kỳ vụ thử hạt nhân nào. Hiện tại chúng tôi không thể biết chính xác tổng thống Mỹ muốn nói gì”, ông Peskov nói trên kênh RT.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định cả Nga và Trung Quốc vẫn cam kết tuân thủ Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Trước đó, ông Peskov nói Mátxcơva không hiểu phát biểu của ông Trump, rằng các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm, vì Nga không biết về bất kỳ vụ thử nào như vậy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nói rằng nếu bất kỳ quốc gia nào tiến hành thử vũ khí hạt nhân, Nga cũng sẽ làm tương tự.

Liên Xô tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần cuối cùng vào năm 1990; Nga hậu Xô Viết chưa thực hiện thử nghiệm nào. Mỹ thử nghiệm lần gần đây nhất vào năm 1992 và Trung Quốc năm 1996.

Trong phát biểu với báo chí ngày 31/10, ông Trump nói Mỹ sẽ nối lại thử nghiệm hạt nhân.

Ngày 2/11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các thử nghiệm mà Tổng thống Trump chỉ đạo không bao gồm nổ hạt nhân, mà là “thử nghiệm hệ thống”, để đảm bảo các bộ phận của vũ khí hoạt động tốt.