Vụ MH370: Tòa Trung Quốc yêu cầu Malaysia bồi thường 3,3 triệu USD

Mảnh vỡ máy bay được cho là MH370, được trưng bày ở Malaysia vào năm 2024. Ảnh: Reuters.

Phán quyết liên quan đến tám vụ kiện, đại diện cho tám hành khách. Số tiền mà Malaysia Airlines bị tòa án Trung Quốc yêu cầu bồi thường hôm 8/12 là 3,3 triệu USD.

Tòa án Nhân dân quận Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết 47 vụ kiện khác đã được rút lại sau khi thân nhân đạt thỏa thuận dân sự với Malaysia Airlines. Vẫn còn 23 vụ đang trong quá trình xét xử.

Theo thông báo của tòa, khoản bồi thường nhằm chi trả chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần và các thiệt hại liên quan khác. Hãng hàng không Malaysia Airlines hiện chưa lên tiếng bình luận.

Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines chở 239 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Sau khi thảm kịch xảy ra, một chiến dịch tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không đã được tiến hành nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác máy bay.

Hai phần ba số hành khách trên máy bay là người Trung Quốc, còn lại gồm công dân Malaysia, Indonesia, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp.

Bộ Giao thông Malaysia đầu tháng này cho biết chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 sẽ được nối lại từ ngày 30/12. Đợt tìm kiếm mới kéo dài 55 ngày, diễn ra tại các khu vực được đánh giá là “có xác suất cao nhất” về vị trí tiềm năng của máy bay.