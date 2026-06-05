Máy bay bí ẩn xuất hiện tại căn cứ Mỹ, nghi thuộc dự án F-47

Ảnh do kênh Project Fear công bố trên YouTube và được chuyên trang hàng không quân sự Aviationist phân tích hôm 4/6 cho thấy phi cơ có hình dạng không giống bất cứ thiết kế nào từng được công khai của Mỹ.

Máy bay có cánh chính dạng diều gấp khúc và cánh mũi cỡ lớn, không có cánh đuôi ngang và nhiều khả năng được trang bị hai động cơ. Bức ảnh được chụp bằng camera ảnh nhiệt gần Vùng 51, căn cứ tuyệt mật của Mỹ nằm tại bang Nevada.

Máy bay bí ẩn tại căn cứ Vùng 51 trong ảnh công bố hôm 3/6. Ảnh: Project Fear

Hình ảnh gây ra nhiều đồn đoán, trong đó một số người nêu khả năng đây là ảnh giả.

Project Fear thông báo sẽ công bố video đầy đủ sau.

Anders Otteson, chủ kênh Uncanny Expeditions với hơn 194.000 người theo dõi trên YouTube, nhận định đây là hình ảnh thật. Otteson cho biết đã gặp nhóm phụ trách kênh Project Fear để chỉ cho họ một số điểm quan sát xung quanh Vùng 51, sau khi giới thiệu camera ảnh nhiệt mà mình sử dụng để nhìn bầu trời đêm.

"Chúng tôi không thấy điều gì đáng chú ý trong tuần trước. Cách đây vài ngày, họ đề nghị tôi xem thứ được ghi lại trong camera ảnh nhiệt. Ngay khi họ gửi video, tôi biết rằng mình đang nhìn thấy thứ rất thú vị mà trước giờ chưa từng được ghi lại", Otteson cho hay.

Stefano D'Urso, biên tập viên của Aviationist, cho rằng một giả thuyết là máy bay liên quan dự án Làm chủ Bầu trời Thế hệ mới (NGAD) và tiêm kích F-47 thuộc thế hệ 6 của Mỹ. Chiến đấu cơ F-47 đang được Boeing phát triển sau khi hãng được chọn để tiến hành dự án NGAD.

"Giả thuyết này dựa trên sự tương đồng giữa phi cơ và hai ảnh đồ họa mô phỏng do không quân Mỹ công bố trước đây, trong đó cho thấy máy bay có mũi nhọn và cánh mũi", D'Urso cho hay.

Cơ quan Nghiên cứu Dự án Phòng thủ Tiên tiến (DARPA) thuộc Lầu Năm Góc từng tiết lộ nhà thầu Boeing và Lockheed Martin đã chế tạo riêng rẽ hai máy bay thử nghiệm X-plane dành cho chương trình NGAD. Mỗi chiếc đã tích lũy hàng trăm giờ bay.

"Tình trạng và vị trí hiện nay của những chiếc X-plane không được tiết lộ, song có khả năng chúng vẫn tiếp tục hoạt động và được lưu trữ ở Vùng 51", D'Urso nhận định.

Hình ảnh mô phỏng của tiêm kích F-47. Đồ họa: USAF

Chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cũng cho rằng có khả năng phi cơ trong ảnh là chiếc X-plane được chế tạo cho chương trình NGAD.

Vùng 51 từ lâu đã thu hút sự quan tâm của những người yêu thích hàng không do đây là nơi diễn ra các chương trình phát triển vũ khí tiên tiến của Mỹ. Những người theo thuyết âm mưu cũng cho rằng căn cứ này là nơi chính phủ đang che giấu thi thể và phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Một phương án khác được nêu ra là phi cơ đang mô phỏng tiêm kích J-20 Trung Quốc, phục vụ hoạt động huấn luyện và thử nghiệm. D'Urso cho rằng hình dáng của hai phi cơ có một số điểm tương đồng, nhưng cũng có những khác biệt đáng kể như hình dạng cánh khi nhìn từ trên xuống và phần đuôi.