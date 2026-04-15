Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại tại nhà máy sản xuất tiêm kích Su-57 Nga sau vụ cháy lớn

Theo các hình ảnh vệ tinh do nhóm OSINT Exilenova+ công bố, vụ cháy xảy ra trong đêm 11–12/4 đã gây thiệt hại đáng kể cho Xưởng số 46, một mắt xích then chốt trong dây chuyền sản xuất máy bay Su-57. Nhiều phần mái của tòa nhà đã bị sập, cho thấy quy mô hư hại không hề nhỏ như các đánh giá ban đầu.

Ảnh vệ tinh khu vực mái nhà xưởng sản xuất tiêm kích Su-57 bị sập. (Nguồn: Exilenova+)

Xưởng số 46 đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì chuyên sản xuất các linh kiện từ vật liệu composite polymer, yếu tố không thể thiếu trong thiết kế hiện đại của Su-57. Tại đây, khoảng 300 loại chi tiết khác nhau được chế tạo, bao gồm nhiều bộ phận lớn như cánh, cửa hút gió, bề mặt điều khiển và các tấm cấu trúc quan trọng.

Những vật liệu composite này không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn góp phần tăng khả năng tàng hình, một trong những yếu tố cốt lõi của Su-57. Việc mất đi hoặc gián đoạn năng lực sản xuất tại xưởng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lắp ráp khung thân máy bay.

So với Su-35, tác động đối với Su-57 được đánh giá nghiêm trọng hơn nhiều, bởi dòng tiêm kích thế hệ 5 này phụ thuộc vào vật liệu composite ở mức cao hơn đáng kể. Thậm chí, theo một số ước tính, việc chế tạo các bộ phận composite cho Su-57 đòi hỏi công sức gấp nhiều lần so với Su-35.

Vấn đề càng trở nên phức tạp khi Nga hiện khó tìm được nguồn thay thế trong ngắn hạn. Việc sản xuất các linh kiện composite yêu cầu công nghệ chuyên dụng, tay nghề cao và dây chuyền riêng biệt, những yếu tố không thể nhanh chóng chuyển giao sang cơ sở khác. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây vẫn đang hạn chế khả năng tiếp cận thiết bị và công nghệ, quá trình khôi phục có thể kéo dài hơn dự kiến.

Sự cố lần này diễn ra trong lúc chương trình Su-57 vốn đã gặp nhiều khó khăn. Theo các kế hoạch trước đó, Nga đặt mục tiêu bàn giao hàng chục máy bay trong thập kỷ này, nhưng sản lượng thực tế vẫn khá khiêm tốn. Các ước tính gần đây cho thấy tổng số Su-57 đang hoạt động mới chỉ ở mức vài chục chiếc, với tốc độ sản xuất hàng năm còn hạn chế.