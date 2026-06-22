Lý do phái đoàn Iran rời phòng đàm phán với Mỹ chỉ sau 80 phút

Đoàn đại biểu Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf dẫn đầu đến Obbuergen, Thụy Sĩ, ngày 21-6-2026

Theo Hãng thông tấn IRNA, ngày 21-6, phái đoàn Iran đã rời khỏi tòa nhà đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock, hồ Lucerne, ngay sau cuộc gặp với phái đoàn trung gian Qatar.

Nguyên nhân được cho là, Iran tuyên bố Mỹ vi phạm thỏa thuận tạm thời. Lúc đàm phán bắt đầu, ông Trump đăng trên X dòng trạng thái: "Iran phải lập tức yêu cầu các tay sai được trả lương cao ở Lebanon ngừng gây rối. Nếu không, chúng tôi sẽ đánh Iran rất mạnh lần nữa, như tuần trước, và còn mạnh hơn!!!".

Ông Trump còn tuyên bố: "Nếu các ông đóng eo biển, các ông sẽ không còn đất nước... Tôi có thể chiếm eo biển Hormuz".

Truyền thông Iran gọi đây là "thông điệp xúc phạm của Tổng thống Mỹ" khiến đàm phán rơi vào "giai đoạn khó khăn".

Nguồn tin thân cận đoàn đàm phán cho biết việc rút lui là do đe dọa của Trump vi phạm "điểm đầu tiên của thỏa thuận tạm thời: hai bên phải kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực với nhau".

Trưởng đoàn đàm phán Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, cảnh báo trên X: "Nếu đe dọa của họ có tác dụng thì họ đã không tuyệt vọng như hôm nay. Chúng tôi không bận tâm đến đe dọa của Mỹ... Các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng đáp trả họ theo cách khác. Bất kể họ nói gì, chúng tôi mới là người hành động".

Truyền thông Iran cho biết, phái đoàn Iran đã rời địa điểm đàm phán để phản đối và chưa rõ khi nào sẽ nối lại.

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao am hiểu đàm phán cho biết, phái đoàn Iran vẫn tham gia đàm phán và chưa báo với bên trung gian về ý định rời đi. Axios cũng dẫn lời một nhà ngoại giao tham gia rằng đoàn chưa rời đi.

Đàm phán tại Burgenstock vốn nhằm biến Bản ghi nhớ ký ngày 19-6 thành thỏa thuận lâu dài về hạt nhân và nối lại tự do hàng hải. Tuy nhiên, chiến sự Israel - Hezbollah bùng phát đã đẩy vấn đề Lebanon thành chủ đề chính.

Đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Đoàn Iran do ông Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu. Pakistan và Qatar làm trung gian.