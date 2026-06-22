Người Israel đau đớn thừa nhận Iran chiến thắng, Tel Aviv thất bại trên hàng loạt mặt trận

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh MNA

Theo báo Israel Newspaper, cuộc khảo sát do Đại học danh tiếng Hebrew Jerusalem phối hợp với Agam Institute thực hiện cho thấy phần lớn người Israel đánh giá tiêu cực về cuộc chiến với Iran cũng như thỏa thuận sau đó giữa Tehran và Washington.

Kết quả khảo sát cho thấy 92,1% người được hỏi tin rằng Iran là bên chiến thắng sau cuộc xung đột.

Đáng chú ý, ngay cả trong nhóm cử tri ủng hộ liên minh cánh hữu cầm quyền do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo, tỷ lệ này còn cao hơn, lên tới 93,1%.

Đa số cho rằng chiến dịch quân sự làm suy yếu an ninh Israel

Theo khảo sát, 82,9% số người được hỏi cho rằng chiến dịch quân sự kéo dài 6 tuần chống Iran đã làm suy yếu an ninh lâu dài của Israel.

Trong khi đó, 86% bày tỏ quan điểm tiêu cực về kết quả cuộc chiến cũng như thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ, đặc biệt khi Israel không tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán.

Kết quả cũng cho thấy sự hoài nghi lớn đối với những tuyên bố chiến thắng từ chính phủ Israel.

Có tới 87,8% người Israel cho rằng nước này đã không đạt được các mục tiêu chiến tranh đã đề ra hoặc chỉ hoàn thành được một phần mục tiêu.

Ngoài ra, 72,5% không tin vào tuyên bố của ông Netanyahu rằng Israel đã đạt được những thành công quan trọng và loại bỏ được mối đe dọa mang tính sống còn đối với đất nước.

Ông Trump cũng bị đánh giá thấp

Cuộc khảo sát cũng phản ánh sự thất vọng của công chúng Israel đối với vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột.

Theo đó, 69,1% người được hỏi đánh giá màn thể hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump là thất bại hoặc yếu kém.

Kết quả này cho thấy một bộ phận lớn dư luận Israel không hài lòng với cách Washington xử lý cuộc khủng hoảng cũng như thỏa thuận đạt được với Tehran.

Nhiều người cho rằng Israel chưa đạt mục tiêu ở Gaza và Lebanon

Cuộc khảo sát còn đề cập đến các chiến dịch quân sự của Israel kể từ ngày 7/10/2023.

Theo kết quả công bố, 61,3% người được hỏi cho rằng Israel hoàn toàn không đạt được các mục tiêu đề ra trong cuộc chiến chống Hamas và Hezbollah.

Trong khi đó, 26,5% cho rằng Israel chỉ đạt được một phần mục tiêu.

Những con số này phản ánh mức độ hoài nghi ngày càng tăng trong xã hội Israel đối với hiệu quả của các chiến dịch quân sự kéo dài trong khu vực.