Biển Đen dậy sóng: Tàu hàng trúng đạn, loạt cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa

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Theo giới chức Ukraine, tàu Victress - thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ, treo cờ Panama, đã bốc cháy sau khi bị một UAV mà Kiev cáo buộc là "thiết bị bay không người lái của đối phương" đánh trúng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 9 thuyền viên mang quốc tịch Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Hải quân Ukraine cho biết đã lập tức triển khai chiến dịch cứu hộ sau khi vụ tấn công gây ra đám cháy lớn trên tàu.

"Do tình hình phức tạp và nguy cơ đám cháy tiếp tục lan rộng, các tàu của Hải quân Ukraine đã tiến hành thành công chiến dịch sơ tán thủy thủ đoàn khỏi con tàu hàng", thông báo của Hải quân Ukraine cho biết.

Toàn bộ 9 thuyền viên đã được giải cứu. Tuy nhiên, phía Ukraine xác nhận có thương vong trong số các thủy thủ, nhưng chưa công bố mức độ nghiêm trọng của các vết thương cũng như chi tiết cụ thể về vụ tấn công.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức hoặc công bố thông tin về vụ việc.

Hàng loạt cơ sở cảng biển và năng lượng bốc cháy

Vụ việc xảy ra chỉ khoảng 24 giờ sau khi Ukraine tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV nhằm vào các cơ sở cảng biển và hạ tầng năng lượng quanh khu vực chiến lược Eo biển Kerch.

Cuối tuần qua, nhiều đám cháy lớn đã bùng phát tại các cơ sở ở thành phố Kerch thuộc Crimea do Nga kiểm soát và tại Port Kavkaz, cảng biển nằm phía bên kia eo biển thuộc lãnh thổ Nga.

Theo các báo cáo địa phương và các nhà phân tích nguồn mở (OSINT), đây nhiều khả năng là kết quả của các cuộc tập kích UAV phối hợp do Ukraine thực hiện.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều kho chứa dầu và nhiên liệu tại khu vực này chìm trong biển lửa. Các hệ thống giám sát vệ tinh cũng ghi nhận nhiều điểm nóng cháy lớn xuất hiện quanh hai cảng.

Mục tiêu quan trọng trong tuyến hậu cần Crimea

Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất được cho là kho nhiên liệu tại Cảng thương mại Kerch.

Đây là cơ sở chuyên lưu trữ và trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ qua eo biển Kerch, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải biển và tuyến phà kết nối Crimea với lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, hỏa hoạn cũng được ghi nhận tại Port Kavkaz, một trong những trung tâm phà lớn nhất của Nga và là cửa ngõ hậu cần quan trọng nối miền Nam nước Nga với bán đảo Crimea.

Tuyến huyết mạch chiến lược của Nga

Eo biển Kerch từ lâu được xem là một trong những tuyến đường thủy chiến lược nhất trong khu vực.

Tuyến đường này nối Biển Đen với Biển Azov, đồng thời là hành lang hậu cần quan trọng phục vụ cả hoạt động quân sự lẫn thương mại của Nga.

Các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở năng lượng, cảng biển và mạng lưới hậu cần quanh eo biển Kerch đang làm gia tăng áp lực lên hoạt động vận tải của Nga tại Crimea, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa nhằm làm suy yếu các tuyến tiếp tế chiến lược của Moscow.