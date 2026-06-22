Chiến sự Trung Đông ngày 22-6: Israel quyết không rút quân, Mỹ - Iran giằng co

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar cho biết nước này sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon miễn là Hezbollah không vi phạm thỏa thuận đó.

Mặc dù vậy, ông Saar khẳng định: “Chúng tôi không có tham vọng lãnh thổ ở Lebanon nhưng chúng tôi sẽ không rút khỏi khu vực an ninh và để người dân của mình phải đối mặt với các cuộc tấn công và nguy cơ từ Hezbollah”.

Ông Saar cũng cáp buộc chính Iran gián tiếp xâm phạm chủ quyền của Lebanon thông qua Hezbollah, đồng thời cho rằng cả Lebanon và Israel đều có lợi ích trong việc chống lại lực lượng này, theo Al Jazeera.

Một tòa nhà bị hư hại ở TP Tyre - Lebanon - Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Văn phòng tổng thống Lebanon cho biết cuộc điện đàm nhằm thảo luận về các biện pháp củng cố "thỏa thuận ngừng bắn" ở Lebanon và giảm leo thang các cuộc tấn công quân sự của Israel.

Các quan chức đã thảo luận về các bước cần thực hiện, bao gồm cả khả năng thành lập một đơn vị phối hợp để giám sát việc triển khai trên thực địa.

Song song đó, truyền thông Iran cũng cho biết phái đoàn đàm phán chính của Iran đã rời Thụy Sĩ trở về Tehran sau 18 giờ đàm phán căng thẳng.

Tuy nhiên "nhóm kỹ thuật" - do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi dẫn đầu - vẫn đang ở Thụy Sĩ và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật về bản ghi nhớ Islamabad.

Eo biển Hormuz vẫn tắc nghẽn

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền, hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh từ sau khi Iran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy này một lần nữa vào hôm 20-6, với lý do là Israel vẫn tấn công vào Lebanon.

Theo phân tích của công ty tình báo hàng hải Windward công bố hôm 21-6, tổng cộng 12 tàu đã đi qua eo biển, giảm so với 35 lượt tàu đi qua vào ngày hôm trước. Theo Windward, 5 trong số 8 tàu đi vào eo biển đã tắt Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS).

Vẫn chưa rõ eo biển này có thông suốt trở lại sau khi các nhà đàm phán cấp cao Mỹ - Iran đạt được sự đồng thuận vào đầu ngày 22-6 hay chưa. Bảo đảm sự lưu thông thông suốt qua eo biển Hormuz là một phần trong thỏa thuận sơ bộ được các nhà trung gian Pakistan và Qatar công bố.