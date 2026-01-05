Lực lượng DEA của Mỹ là gì? Chức năng, nhiệm vụ chính làm gì?

Tổng quan về DEA

Các nhân viên DEA. Ảnh VICE.

DEA được thành lập năm 1973 với vai trò là cơ quan liên bang hàng đầu của Mỹ trong thực thi pháp luật về ma túy. Trải qua hơn nửa thế kỷ, DEA đã phát triển thành một tổ chức hiện đại, tinh vi, quy tụ các chuyên gia nhằm mục tiêu bảo vệ nước Mỹ khỏi nạn buôn bán và lạm dụng ma túy.

Tính đến tháng 9/2024, DEA có 8.912 nhân viên trong tổng số 2,31 triệu công chức liên bang dân sự, giảm 10,3% so với năm 2010, theo USA Facts.

Hiện nay, DEA có: 241 văn phòng trong nước, thuộc 23 khu vực trên toàn nước Mỹ; 93 văn phòng ở nước ngoài, hoạt động tại 69 quốc gia.

DEA thực thi luật ma túy liên bang bằng cách điều tra và truy tố các cá nhân trồng trọt, sản xuất hoặc phân phối ma túy trong lãnh thổ Mỹ, cũng như những đối tượng đưa ma túy từ nước ngoài vào Mỹ. Cơ quan này còn truy lùng các hành vi “chuyển hướng” ma túy từ thị trường hợp pháp, chủ yếu là thuốc kê đơn, đồng thời lần theo các dòng tiền bất hợp pháp mà các tổ chức buôn ma túy tìm cách che giấu.

DEA do một Giám đốc (Administrator) đứng đầu, do Tổng thống Mỹ đề cử và Thượng viện phê chuẩn. Giám đốc báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng Tư pháp và chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi các luật, quy định về chất bị kiểm soát của Mỹ. Không có nhiệm kỳ cố định cho vị trí này. Hiện người đứng đầu DEA là ông Terrance C. “Terry” Cole, người được Thượng viện Mỹ phê chuẩn và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 23/7/2025. Ông Cole là một cựu sĩ quan thực thi pháp luật với hơn 31 năm kinh nghiệm, trong đó 22 năm công tác tại DEA và từng phục vụ trong nhiều nhiệm vụ cả trong nước lẫn quốc tế trước khi được bổ nhiệm làm Administrator (Giám đốc) của DEA.

Những nhiệm vụ chính của DEA

Theo Justthinktwice, EA chịu trách nhiệm đối phó trực tiếp với những mối đe dọa nguy hiểm nhất liên quan đến ma túy, bao gồm:

- Lập hồ sơ điều tra và truy tố những trùm ma túy nguy hiểm, quyền lực nhất thế giới

- Phát hiện và lần theo các mối liên hệ giữa khủng bố và các đường dây buôn ma túy

- Theo dõi dòng tiền ma túy thông qua các hệ thống ngân hàng quốc tế

- Triệt phá các phòng thí nghiệm sản xuất methamphetamine tại khu vực nội địa nước Mỹ

- Bảo vệ an toàn cho các khu phố khỏi các băng nhóm buôn bán ma túy

Từ Colombia đến Afghanistan, từ Los Angeles đến New York, các đặc vụ DEA, điều tra viên, chuyên gia phân tích, nhà hóa học, luật sư và đội ngũ hỗ trợ phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo những kẻ buôn ma túy bị đưa ra trước công lý.

Đây không phải nhiệm vụ nhỏ trong bối cảnh nguồn cung ma túy có thể bắt đầu từ những phòng điều chế heroin thô sơ dọc biên giới Pakistan–Afghanistan, từ các “nhà máy thuốc viên” ở Hà Lan, từ phòng sản xuất meth trong một nhà nghỉ ven đường ở miền Trung Tây, hay từ những nông trại cần sa gài bẫy ở vùng Appalachia.

Những chuyên án lớn của DEA

DEA đã khiến nhiều đường dây và tổ chức buôn ma túy quy mô lớn tê liệt hoàn toàn. Cơ quan này phối hợp với các cơ quan liên bang khác, lực lượng thực thi pháp luật cấp bang – địa phương và các đối tác quốc tế để chia sẻ nguồn lực và đạt hiệu quả tối đa.

Trong số những thành công nổi bật có việc đánh sập: Các băng đảng Medellín và Cali tại Colombia; Những tổ chức ma túy lớn hoạt động tại Mexico; Các mạng lưới buôn bán cocaine và heroin trên đường phố Mỹ; Phòng thí nghiệm sản xuất LSD (ma túy tổng hợp gây ảo giác rất mạnh) lớn nhất từng được phát hiện tại Mỹ.

Với mạng lưới toàn cầu không ngừng mở rộng, DEA tiếp tục đóng vai trò tuyến đầu trong cuộc chiến chống ma túy xuyên quốc gia – một cuộc chiến âm thầm nhưng có ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh, sức khỏe và sự ổn định của xã hội Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ngân sách DEA tăng mạnh trong hơn bốn thập kỷ

Nếu điều chỉnh theo lạm phát (tính theo giá USD năm 2024), chi tiêu liên bang dành cho DEA đã tăng từ 794,6 triệu USD năm 1980 lên 2,61 tỷ USD năm 2024, tương đương mức tăng 228,3%.

Trong cùng giai đoạn, tổng chi tiêu liên bang của Mỹ chỉ tăng 193,7%, cho thấy ngân sách dành cho DEA tăng nhanh hơn mức trung bình toàn liên bang. Điều này đồng nghĩa tỷ trọng ngân sách của DEA trong tổng chi tiêu liên bang cũng gia tăng.

Năm 2024, chi tiêu của DEA chiếm khoảng 0,038% tổng ngân sách liên bang Mỹ.

Theo số liệu chính thức, trong năm tài khóa 2024, DEA đã chi ròng 2,61 tỷ USD, tương đương 5,9% tổng chi tiêu của Bộ Tư pháp Mỹ. Tổng chi ngân sách của Bộ Tư pháp trong cùng kỳ là 44 tỷ USD, chiếm khoảng 0,6% tổng chi tiêu liên bang.

Trong số các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, DEA đứng thứ 5 về mức chi tiêu ròng.