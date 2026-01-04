Tiền lệ nguy hiểm từ vụ Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Maduro

Một vụ nổ ở Caracas sau đòn tấn công của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ thông báo về việc này trong đoạn đăng chỉ vỏn vẹn 74 từ trên mạng xã hội, cho thấy ông sẵn sàng hành động dứt khoát, đột ngột và có thể liều lĩnh, để theo đuổi các mục tiêu chính sách đối ngoại đa dạng và thay đổi liên tục của mình, mà ít quan tâm đến tiền lệ, hậu quả và cả luật pháp quốc tế.

Theo bài viết của CNN, chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân từ nơi được canh gác nghiêm ngặt ở Caracas để đưa về Mỹ xét xử tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, khi Tổng thống Maduro là người đứng đầu của quốc gia trở thành mục tiêu chính trị của Mỹ. Bất kể cáo trạng của Mỹ viết gì, hành động này luôn mang tính chính trị.

Nhiều chính quyền liên tiếp của Nhà Trắng đều muốn lật đổ chính phủ cánh tả ở Venezuela, dù là để chống buôn bán ma túy, vì dầu mỏ, hay để sắp xếp khu vực.

Trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Trump lấy việc chống ma tuý làm lý do để nhắm vào ông Maduro, với cáo buộc nhà lãnh đạo này dính dáng đến các băng đảng đưa ma tuý vào Mỹ.

Tuy nhiên, lý do này cũng gây hoài nghi. Vì Colombia, nơi sản xuất cocaine hàng đầu thế giới, nằm ngay sát biên giới. Các băng đảng ma túy ở Mexico và Colombia là những thế lực lớn hơn, nhưng dường như ít được quân đội Mỹ chú ý.

Theo các chuyên gia, phía sau hành động này là tham vọng lớn hơn của Washington về việc siết chặt kiểm soát khu vực lân cận, điều mà Mỹ đề cập trong Học thuyết Monroe cập nhật. Venezuela thân thiện với Mỹ hơn sẽ tốt cho Washington, và quan trọng hơn cả là hàng triệu người Venezuela đang ở Mỹ có thể về nước.

Chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và ai sẽ lên lãnh đạo Venezuela. Cũng phải chờ xem chiến dịch quân sự của Mỹ có châm ngòi cho cơn thịnh nộ chống Mỹ ở Venezuela, hay người dân nước này sẽ chấp nhận một sự thay đổi, trong bối cảnh nền kinh tế Venezuela vẫn chìm trong khủng hoảng.

Sự ra đi của ông Maduro là một chiến thắng đối với Tổng thống Trump, nhưng kịch bản hỗn loạn hoặc sụp đổ nếu xảy ra sẽ gây tổn thất dây chuyền. Các nhà quan sát cho rằng kế hoạch cho điều tiếp theo quan trọng hơn màn phô trương sức mạnh đáng kinh ngạc của Mỹ trên bầu trời Caracas vào sáng sớm 3/1.