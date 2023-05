Lợi thế lớn của "đối thủ mạnh nhất của ông Trump" trong cuộc đua tổng thống Mỹ

Gia đình ông DeSantis trong ngày nhậm chức vào tháng 1/2023.

Theo truyền thông Mỹ, bà Casey đang khéo léo thu hút sự chú ý của công chúng bằng chiến lược thời trang, trong một phần nỗ lực nhằm giúp chồng có thể đắc cử.

Khác với cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump, bà Casey có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn và lấy cảm hứng thời trang từ các nhân vật nổi tiếng khác để tạo ra sức hút của riêng mình.

Ron Bonjean, chiến lược gia của Đảng Cộng hòa nói trên tờ New York Times rằng bà Casey đang thông qua hình ảnh bản thân để thu hút sự chú ý cho chiến dịch tranh cử của ông DeSantis, người đang được truyền thông Mỹ nhận định là "đối thủ mạnh nhất của ông Trump". Bà Casey được coi là bậc thầy trong lĩnh vực này khi từng có sự nghiệp là người dẫn chương trình truyền hình.

Bà Casey DeSantis tham gia sự kiện hồi tháng 3/2023.

Mục tiêu của bà Casey là “tối đa hóa sự chú ý của công chúng và giới truyền thông”. Cho đến nay, điều đó dường như đã phát huy tác dụng.

Trong khi ông DeSantis nỗ lực thu hút cử tri bằng các chính sách và tầm nhìn, bà Casey đang khiến chồng trông phù hợp hơn trong vai trò là tổng thống Mỹ, trước hết là bằng phong cách thời trang, Kate Andersen Brower, tác giả của cuốn “First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Lady”, nhận định.

Khi ông Desantis nhậm chức thống đốc Florida nhiệm kỳ hai vào tháng 1/2023, bà Casey mặc một chiếc váy màu xanh bạc hà hiệu Alex Perry, với áo choàng buông dài từ vai, cùng đôi găng tay trắng. Bộ trang phục gợi nhớ về Jacqueline Kennedy, một trong những đệ nhất phu nhân sành điệu và gây chú ý nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Phong cách của bà Casey thường được so sánh với cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy.

Theo New York Times, bà Casey đang truyền tải thông điệp về tuổi trẻ và sự thay đổi, nhưng không xa rời với giá trị truyền thống. Điều này tương đồng với thông điệp trong chiến dịch tranh cử của ông DeSantis, đó là “tuổi trẻ và sự thay đổi của thế hệ”.

Ông Desantis năm nay 44 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden (80 tuổi) hay cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (76 tuổi).

Michael LaRosa, một chiến lược gia truyền thông, người từng là phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, từng nói: “Người Mỹ yêu thích sự hào nhoáng, quyến rũ và hấp dẫn, những người nổi tiếng và truyền hình. Bà Casey biết rõ tất cả điều đó”.

Bà Casey có đóng góp lớn trong sự nghiệp là chính trị gia của chồng.

Theo nhận định của ông LaRosa, khi một ứng viên có hậu phương tạo dựng được sự nổi bật, lợi thế tranh cử của ứng viên sẽ tăng gấp đôi.

Nhìn chung, truyền thông Mỹ nhận định, trong khi phu nhân Melania của ông Trump sẽ hầu như vắng mặt trong chiến dịch tranh cử, bà Casey đang có cơ hội để tăng cường thúc đẩy hình ảnh. Phong cách thời trang của bà Casey có thể là một trong những vũ khí bí mật giúp ông DeSantis có một chiến dịch tranh cử thành công.

