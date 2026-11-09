Nữ doanh nhân bị cáo buộc gián điệp, ngoại tình với Jensen Huang là ai?

Tình báo Mỹ nghi ngờ Alice Huang, một công dân Trung Quốc và cựu lãnh đạo Megaspeed tại Singapore, được Bắc Kinh tuyển mộ để thu thập thông tin. Vụ việc trở nên đặc biệt nhạy cảm sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa bà với CEO Nvidia Jensen Huang. Nvidia mở cuộc điều tra độc lập, trong khi Quốc hội Mỹ cũng yêu cầu ông giải trình về những mối liên hệ này.

Trung Quốc đã ngay lập tức bác bỏ các thông tin, gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh các thông tin vô căn cứ này là một nỗ lực nữa nhằm “bôi nhọ Trung Quốc”.

Alice Huang và Jensen Huang.

Alice Huang là ai?

Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, là công dân Trung Quốc và từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Megaspeed, một doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán sử dụng chip AI của Nvidia.

Theo The New York Times, tình báo Mỹ kết luận Alice Huang là một nhân vật có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc và thu thập thông tin cho Bắc Kinh. Đáng chú ý, bà được cho là phát triển mối quan hệ thân thiết với Jensen Huang, người đứng đầu tập đoàn sản xuất chip AI hàng đầu thế giới.

Financial Times sau đó đưa tin một bản ghi nhớ của chính phủ Mỹ cho rằng Alice Huang được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) tuyển mộ và hai người có quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, NBC News cho biết chưa xác nhận được các thông tin do The New York Times và Financial Times công bố. Cho đến nay, chưa có cá nhân hay doanh nghiệp nào được đề cập bị truy tố liên quan đến những cáo buộc này.

Những hình ảnh được cho là Alice Huang xuất hiện bên cạnh CEO Nvidia.

Megaspeed và những thương vụ chip AI hàng tỷ USD

Alice Huang được giới chức Mỹ chú ý trong quá trình điều tra hoạt động của Megaspeed, doanh nghiệp bị nghi ngờ hỗ trợ các công ty Trung Quốc tiếp cận những dòng chip AI tiên tiến của Nvidia bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Megaspeed được tách ra từ một công ty trò chơi điện tử của Trung Quốc vào năm 2023. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán sử dụng chip Nvidia, trong đó có khách hàng là các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo hồ sơ thương mại được The New York Times dẫn lại, một công ty chị em của Megaspeed tại Malaysia mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị AI sử dụng chip Nvidia trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026.

Cuộc điều tra của Mỹ đối với Megaspeed bắt đầu từ cuối năm 2024. Một chi tiết đáng chú ý được The New York Times tiết lộ là trong chuyến thăm một trung tâm dữ liệu của công ty tại Malaysia, quan chức Bộ Thương mại Mỹ phát hiện thiết bị Nvidia vẫn nằm nguyên trong các thùng đóng gói.

Phát hiện này góp phần làm dấy lên nghi vấn về đích đến thực sự của những lô thiết bị AI có giá trị lớn mà Megaspeed và các công ty liên quan mua.

Cuộc điều tra ban đầu do Bộ Thương mại Mỹ tiến hành sau đó được chuyển sang Bộ Tư pháp trong năm 2026. Trong khi đó, giới chức Singapore được cho là cũng thẩm vấn Alice Huang vào năm 2025.

Tháng 10/2025, cảnh sát Singapore xác nhận đang điều tra Megaspeed vì nghi ngờ doanh nghiệp này vi phạm pháp luật trong nước. Tuy nhiên, phản hồi trước một bài viết của The Wall Street Journal, Bộ Nội vụ Singapore sau đó khẳng định không có cuộc điều tra nào đối với Alice Huang liên quan đến các mối quan hệ với cơ quan tình báo như thông tin được đề cập.

Tình báo Mỹ phát hiện mối liên hệ giữa Alice Huang và Jensen Huang như thế nào?

Ngày 29/10, The New York Times công bố thông tin cho rằng tình báo Mỹ xác định Alice Huang là một nhân vật hoạt động cho phía Trung Quốc. Theo những người được báo chí phỏng vấn và nắm được thông tin giám sát, các cơ quan Mỹ phát hiện những liên lạc điện tử giữa Alice Huang và một công dân Mỹ.

Danh tính người này sau đó được xác định là Jensen Huang thông qua quy trình tình báo được gọi là unmasking.

The New York Times cũng dẫn các hình ảnh được đăng trên LinkedIn cho thấy Alice Huang và Jensen Huang xuất hiện cùng nhau tại một quán bar ở Đài Bắc vào tháng 6/2024. Hai người tiếp tục được ghi nhận xuất hiện cùng nhau vào tháng 5/2025, sau một bữa tối có sự tham gia của các nhà cung cấp trong ngành AI.

Theo Financial Times, một bản ghi nhớ của chính phủ Mỹ cho rằng Alice Huang được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển mộ và có quan hệ tình cảm với Jensen Huang.

Tuy nhiên, những thông tin đều chưa được xác nhận.

Một chi tiết đáng chú ý khác là theo The New York Times, Tổng thống Donald Trump được cho là biết về những phát hiện tình báo này khoảng một năm trước khi truyền thông đưa tin. Tuy nhiên, ông không có động thái xử lý, trong bối cảnh chính quyền Mỹ không muốn làm gián đoạn hoạt động bán chip của Nvidia hoặc khiến quan hệ thương mại với Trung Quốc thêm căng thẳng.

Theo những thông tin ban đầu, các quan chức Mỹ không tin Jensen Huang biết về vai trò tình báo bị cáo buộc của Alice Huang. Tuy nhiên, chưa rõ nhận định này có thay đổi sau những diễn biến mới hay không.

Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ

Vụ việc thu hút sự chú ý ngày 8/11, khi Jensen Huang gửi thông điệp tới nhân viên Nvidia, thừa nhận ông không chung thủy với vợ và nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. Ông cho biết đã không đáp ứng được những trách nhiệm đối với nhân viên, hội đồng quản trị và cổ đông.

Axios mô tả đây là lời thừa nhận về mối quan hệ tình cảm với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Tuy nhiên, các nội dung được truyền thông công bố không nêu danh tính người phụ nữ liên quan hay đề cập đến hoạt động gián điệp. Vì vậy, chưa thể khẳng định người mà Jensen Huang nhắc đến là Alice Huang.

Cùng ngày, hội đồng quản trị Nvidia quyết định mở cuộc điều tra độc lập, do một ủy ban gồm các thành viên độc lập thực hiện với sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài. Nvidia tuyên bố “không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các bí mật của công ty bị xâm phạm”, đồng thời khẳng định vẫn tin tưởng Jensen Huang và cho biết ông sẽ hợp tác với cuộc điều tra, tiếp tục đảm nhiệm chức CEO.

Trước đó, Nvidia khẳng định các cuộc tiếp xúc giữa Jensen Huang và Megaspeed là hoạt động kinh doanh bình thường. Người phát ngôn John Rizzo cho biết khách hàng như Megaspeed chỉ được tiếp cận thông tin kinh doanh thông thường, không phải bí mật thương mại của tập đoàn.

Vì sao vụ việc đặc biệt nhạy cảm với Washington?

Nvidia hiện sản xuất những dòng chip nằm ở trung tâm cuộc cạnh tranh phát triển trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Các sản phẩm của tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu, huấn luyện mô hình AI và phát triển năng lực tính toán tiên tiến.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, việc Trung Quốc tiếp cận những dòng chip AI tiên tiến của Nvidia là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa hai nền kinh tế.

Jensen Huang nhiều lần vận động Washington nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Theo The New York Times, năm trước đó, Tổng thống Donald Trump cho phép bán một thế hệ chip Nvidia cũ hơn sang thị trường Trung Quốc, đổi lại chính phủ Mỹ nhận được một phần doanh thu.