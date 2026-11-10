Nữ tài xế không nhường đường xe ưu tiên trên cao tốc bị xử lý thế nào?

Một nữ tài xế tại Lâm Đồng bị lập biên bản vì không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ. Với hành vi này, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng 13h23 ngày 8/11/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn trên cao tốc Liên Khương, đoạn qua địa bàn xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phát tín hiệu ưu tiên, yêu cầu các phương tiện đang lưu thông nhường đường.

Tuy nhiên, bà Đ.T.H. (sinh năm 1989, trú tại xã Đức Trọng), điều khiển ô tô bán tải mang biển kiểm soát 49C-34xxx, đã không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ. Hành vi này gây cản trở hoạt động của đoàn xe và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi phát hiện vụ việc, Tổ Cảnh sát giao thông Prenn thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh, mời nữ tài xế đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo quy định tại điểm b khoản 6 và điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô có hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, nữ tài xế ở Lâm Đồng có thể bị phạt đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX. (Ảnh Cục CSGT)

Cần làm gì khi gặp xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ?

Theo khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát giao thông, khi phát hiện hoặc nghe thấy tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đang làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, quan sát tình hình giao thông và nhanh chóng nhường đường. Tùy điều kiện thực tế, người điều khiển phương tiện phải đi sát về bên phải hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để tạo khoảng trống cho xe ưu tiên di chuyển.

Việc nhường đường cần được thực hiện kịp thời, đúng cách, không gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Người điều khiển phương tiện không nên phanh gấp, đánh lái đột ngột, chuyển hướng thiếu quan sát hoặc cố tình di chuyển phía trước, bám đuôi xe ưu tiên khiến đoàn xe gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong điều kiện giao thông đông đúc, đường hẹp hoặc phương tiện di chuyển với tốc độ cao, việc chậm nhường đường có thể khiến xe ưu tiên mất thêm thời gian xử lý tình huống, thậm chí làm gia tăng nguy cơ va chạm. Đặc biệt, đối với các xe đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoặc nhiệm vụ khẩn cấp khác, việc bảo đảm lối di chuyển thông suốt có ý nghĩa quan trọng.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về nhường đường cho xe ưu tiên, không vì tâm lý vội vàng hoặc thiếu quan sát mà cản trở hoạt động của các phương tiện này. Nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là nghĩa vụ theo quy định pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với an toàn của cộng đồng.