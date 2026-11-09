Iran hối thúc Mỹ chấp nhận đề xuất đàm phán, cập nhật về tình hình ở đảo Qeshm

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 9/11 khẳng định các đề xuất của Tehran đối với Washington là hợp lý và Mỹ phải quyết định có chấp nhận chúng hay không.

"Chúng ta không thể tiến tới hòa bình nếu Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa hải quân, chấm dứt các cuộc tấn công, giải phóng các tài sản bị phong tỏa và gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Đây là những yêu cầu hợp lý, điều vô lý là khi Mỹ tấn công giữa lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra", ông Baghaei cho hay.

Quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng đề xuất kéo dài 2 ngày nhằm mở cửa eo biển Hormuz vẫn còn nguyên giá trị và đã cho thấy thiện chí lớn của Tehran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

"Eo biển Hormuz vốn là một tuyến đường thủy an toàn. Tình trạng bất ổn vừa qua là hệ quả trực tiếp từ các hành động gây hấn của Mỹ và Israel. Nếu Washington đáp ứng các yêu cầu của Tehran, an ninh tại eo biển Hormuz sẽ được khôi phục trong vòng 2 ngày", ông Baghaei nói.

Trong bình luận của mình, ông Baghaei cũng cho rằng việc đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ không giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. "Kinh nghiệm từ hơn 60 năm qua cho thấy cả hai đảng phái chính trị lớn ở Mỹ đều duy trì thái độ thù địch với Iran", ông Baghaei nhận xét.

Cùng ngày 9/11, giới chức Iran đã đưa ra thông báo về tình hình tại đảo Qeshm, sau khi có những thông tin cho rằng Mỹ đã đánh trúng một số địa điểm trên đảo vào tối 8/11.

"Các mục tiêu bị quân đội Mỹ tấn công trên đảo Qeshm nằm bên ngoài khu dân cư. Không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu hoặc phục vụ dân sinh trên đảo. Tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát", Phó tỉnh trưởng tỉnh Hormozgan Ahmad Nafisi nói.

Qeshm được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở eo biển Hormuz. Đây là nơi đặt một căn cứ tên lửa ngầm quy mô lớn, cùng với một căn cứ hải quân và một nhà máy khử mặn quan trọng của Iran.