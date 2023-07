Loạt khó khăn của Ukraine trong cuộc chiến với Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine đã bước qua tháng thứ 17 và đang có dấu hiệu chững lại. Pháo binh Nga không còn có lợi thế rõ ràng. Lực lượng Ukraine đang phản công nhưng phải vật lộn với hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, nhất là những bãi mìn dày đặc cản trở bước tiến của Ukraine, theo tờ The New York Times.

Qua những chuyến thăm tiền tuyến và qua phỏng vấn nhiều chỉ huy, binh sĩ Ukraine vào tháng 6 và tháng 7 ở tỉnh Donetsk và Kharkiv - những nơi xảy ra nhiều cuộc giao tranh nhất, các phóng viên của The New York Times thấy rằng Ukraine đang phải đối mặt hàng loạt thách thức khiến nhịp độ cuộc tấn công chậm lại.

Ukraine bất lực trước UAV Lancet của Nga

Thông thường, để khai hỏa hoặc điều động, các phương tiện chiến đấu của Ukraine phải ra khỏi những vị trí trú ẩn, ngụy trang để khai hỏa. Việc "lộ thiên" sẽ khiến các phương tiện này dễ dàng trở thành mục tiêu của máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga.

Lính Ukraine cho biết rất khó bắn hạ UAV Lancet, vì nhiều lý do.

Thứ nhất, UAV Lancet hoạt động giống bom dẫn đường hơn là một loại máy bay không người lái. Thay vào đó, Ukraine sẽ cố gắng gây nhiễu tín hiệu từ một UAV khác truyền tọa độ tới UAV Lancet bằng radar chiến tranh điện tử, gọi là NOTA.

Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine cũng thừa nhận việc làm nhiễu sóng này không hề đơn giản vì không biết chính xác cách mà các UAV này truyền thông tin dữ liệu cho nhau nên khó lòng khắc chế, theo trung sĩ có bí danh Marabu làm việc trong hệ thống NOTA.

Thứ hai, binh sĩ Ukraine chỉ có thể nhìn thấy UAV Lancet hiện lên trên màn hình một thời gian rất ngắn, chỉ chừng 15 giây, nên rất khó theo dõi và tiêu diệt nhanh chóng.

Lính Ukraine dùng UAV nhỏ do Trung Quốc sản xuất để theo dõi chiến trường tại TP Lyman (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chiến tranh điện tử là một nhân tố quan trọng ẩn sau các diễn biến trên chiến trường và Nga vượt trội hơn Ukraine trong cuộc chiến này. Chẳng hạn, lực lượng Nga có thể phát hiện tín hiệu điện thoại di động, gây nhiễu thiết bị định vị GPS,…

Trung sĩ Marabu thừa nhận rằng việc Nga mạnh trong tác chiến điện tử, nhất là trong việc thay đổi tần số UAV, là một thách thức lớn với Ukraine vì điều này khiến NOTA khó xác định vị trí của UAV trên tiền tuyến.

Tháng này, Marabu đã theo dõi một UAV trinh sát của Nga ở một khu vực trên TP Svatove (Luhansk). Vì UAV này nằm ngoài tầm với của radar gây nhiễu, tất cả những gì mà Marabu có thể làm là đứng nhìn những chấm đỏ đổ xuống nền xanh trên màn hình, đó là UAV này đang gửi những hình ảnh, dữ liệu ở hiện trường bên dưới cho người điều khiển.

Thiếu lính trẻ, bom chùm “phục kích” khắp nơi

Cuộc chiến đã bào mòn nguồn nhân lực của Ukraine khiến nước này không đủ lính trẻ, tinh nhuệ để bổ sung vào những chiến hào. Do đó, những tân binh được bố trí ở một số điểm trên chiến trường là những người lớn tuổi nhập ngũ theo lệnh tổng động viên.

“Làm sao bạn có thể mong đợi một người 40 tuổi trở thành một người lính bộ binh hay xạ thủ súng máy giỏi?” - một chỉ huy Ukraine nói với The New York Times.

Theo vị chỉ huy này, lính trẻ không chỉ có sức khỏe thể chất tốt hơn mà còn ít thắc mắc về những mệnh lệnh do cấp trên đưa ra.

Lính Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 67 trên chiến trường. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trên chiến trường, khi Ukraine dội pháo thì luôn bị trả đũa. Hai mươi phút sau khi một khẩu pháo 105 mm Ukraine ở TP Siversk (tỉnh Donetsk) bắn một loạt đạn, quân Nga đã bắn trả bằng cách dội bom chùm xuống khu vực này.

Theo những người lính Ukraine, Nga đã dùng bom chùm vì quân Nga không biết chính xác lính Ukraine đang ở đâu. Vì vậy, tận dụng lợi thế của bom chùm - khi bắn một quả bom sẽ phóng ra hàng chục quả bom nhỏ hơn ở trong, Nga hy vọng sẽ nhắm trúng được mục tiêu Ukraine.

Chưa kể, Nga đã tăng cường hỏa lực ở một số khu vực nhằm buộc Ukraine thối lui. Trong những ngày gần đây ở Bakhmut, thương vong của Ukraine nhiều hơn vì Nga đã gấp rút đưa thêm các đơn vị pháo binh đến khu vực này. Nga nã đạn vào các công sự đã mất, buộc quân Ukraine phải rút lui khỏi vùng đất mới tái chiếm.

Ngoài ra, những đơn vị pháo binh của Ukraine cũng gặp khó khi khai hỏa nhiều loại đạn pháo từ nhiều nước như Pakistan, Ba Lan, Bulgaria và Iran. Các đội pháo binh Ukraine phải thuộc lòng và điều chỉnh mục tiêu tùy theo loại đạn của mỗi nước, đôi khi là tuổi của đạn, ngay cả khi chúng có cùng cỡ nòng.

Ukraine có hệ thống liên lạc quân sự đơn giản, dễ dùng Ukraine đã thích nghi tốt với cuộc chiến khi kết nối internet vệ tinh Starlink, phần mềm công cộng - phần mềm được công chúng sử dụng công khai như trình duyệt web, email, mạng xã hội... và các UAV để theo dõi lực lượng Nga ở các căn cứ chỉ huy. Không giống Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng thiết bị liên lạc quân sự phức tạp để giám sát chiến trường, quân đội Ukraine sử dụng các hệ thống ít tinh vi hơn nhưng dễ sử dụng hơn như ứng dụng nhắn tin trên điện thoại thông minh, UAV nhỏ để theo dõi diễn biến dọc theo chiến tuyến. Tuy vậy, điểm yếu của những hệ thống này là khi lực lượng Ukraine tấn công, nếu không có bộ định tuyến wifi (thiết bị cho phép chia sẻ kết nối internet với thiết bị điện tử khác) thì lính Ukraine phải mất nhiều thời gian hơn để truyền đạt thông tin quan trọng như các mục tiêu pháo binh vì phải tìm ai đó có kết nối internet để gọi hỗ trợ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]