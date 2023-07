Nga chuyển hướng mục tiêu ở Ukraine?

Đây là diễn biến mới trong chiến dịch không kích mà Moscow bắt đầu tiến hành sau khi rút khỏi thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen vào đầu tuần trước.

Những đợt tấn công tuần trước của Nga chủ yếu nhằm vào các cảng biển ở Odessa của Ukraine. Song, vụ tấn công trước bình minh ngày 24-7 đã nhằm vào cơ sở hạ tầng dọc sông Danube.

Theo hãng tin Reuters, tuyến đường xuất khẩu này có tầm quan trọng ngày càng tăng đối với Kiev kể từ khi thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen sụp đổ.

Thống đốc khu vực Odessa, ông Oleh Kiper, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Nga lại tấn công khu vực Odessa trong đêm. Lần này, mục tiêu là cơ sở hạ tầng các cảng trên sông Danube".

Một kho chứa ngũ cốc bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Odessa - Ukraine ngày 24-7. Ảnh: Reuters

Trang Reni-Odesa dẫn lời một quan chức địa phương cho biết 3 kho chứa ngũ cốc tại thành phố cảng Reni đã bị phá hủy.

Theo cảnh sát địa phương, các kho ngũ cốc cùng với nhiều thùng hàng hóa khác bị tấn công, dẫn đến hỏa hoạn, khiến 7 người bị thương, trong đó 1 người nguy kịch. Các bức ảnh về thiệt hại do cảnh sát công bố cho thấy các thùng hàng có logo của tập đoàn vận tải biển Maersk.

TP Reni là trung tâm vận chuyển qua sông Danube trọng yếu, đưa ngũ cốc sang Romania.

Một số phương tiện truyền thông Ukraine còn đưa tin vài vụ nổ xảy ra trong đêm ở khu vực Izmail, một cảng quan trọng khác trên sông Danube, nhưng chưa có báo cáo thiệt hại.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cảnh báo rằng an ninh ở biển Đen đang đối mặt với rủi ro. Tổng thống Romania viết trên mạng xã hội Twitter: "Sự leo thang gần đây đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh ở biển Đen. Nó cũng ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển ngũ cốc của Ukraine, do đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu".

Một thương nhân người Pháp gọi đây là "diễn biến lớn và một đòn mạnh" đánh vào xuất khẩu của Ukraine. Người này nhận xét: "Nếu không có hành lang xuất khẩu ngũ cốc biển Đen và giờ đây là các cuộc tấn công vào các tuyến đường thay thế, sẽ rất khó đưa ngũ cốc khỏi Ukraine".

Ngày 24-7, Nga tấn công các kho chứa ngũ cốc của Ukraine dọc theo sông Danube bằng máy bay không người lái. Ảnh: Reuters

Vài giờ sau cuộc tấn công hôm 24-7, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Moscow quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc biển Đen theo đề xuất mà ông đã đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cũng trong ngày 24-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố "không thể chấp nhận" bất kỳ động thái nào của Liên minh châu Âu (EU) nhằm mở rộng các hạn chế đối với ngũ cốc của nước này để bảo vệ nông dân địa phương.

Ông Zelensky cho biết ông hy vọng châu Âu "sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình" sau khi các hạn chế hiện tại đối với ngũ cốc của Ukraine hết hiệu lực vào ngày 15-9.

Tuần trước, các nước láng giềng châu Âu của Ukraine đã kêu gọi EU gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc cho đến cuối năm nay. Nông dân Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Slovakia và Romania cáo buộc nguồn ngũ cốc giá rẻ nhập khẩu từ Ukraine là nguyên nhân gây khó khăn cho sản phẩm nội địa.

Về phía Nga, một tuần sau quyết định rút khỏi Sáng kiến ngũ cốc biển Đen, Tổng thống Putin ngày 24-7 cam kết sẽ nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo nguồn cung ngũ cốc, lương thực và phân bón cho châu Phi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]