Loạt ảnh: Hồ thủy điện "khủng" của TQ lần đầu tiên phải xả lũ sau 9 năm

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 16:00 PM (GMT+7)

Hồ chứa Tân An Giang, một dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã mở các cổng xả lũ hôm 7/7 để hạ đỉnh lũ. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm hồ chứa Tân An Giang phải xả lũ.

Hồ thủy điện Tân An Giang mở các cổng xả lũ hôm 7/7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Thời báo Hoàn cầu, đây cũng là lần thứ 7 hồ chứa Tân An Giang mở cổng xả lũ kể từ khi nó được xây dựng vào những năm 1950. Hồ chứa có 9 cổng xả, mỗi cổng có thể xả nước với tốc độ 500 m3/s.

Chiết Giang đã bị tàn phá nặng nề bởi mưa lớn kéo dài hơn một tháng qua, với lượng mưa tích lũy là 455,1 mm. Con số này cao hơn 51% so với lượng mưa trung bình cùng kỳ năm ngoái. Mực nước ở hồ chứa Tân An Giang ngày 7/7 đã dâng cao 106,99 mét (cao hơn 0,43 mét so với cảnh báo lũ).

Bọt nước trắng xóa khi hồ thủy điện xả lũ. Ảnh: Tân Hoa xã

"Do mưa lớn và lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước hồ Tân An Giang tăng nhanh và vượt quá mốc giới hạn lũ lụt", Zheng Chaohong, phó giám đốc văn phòng bảo tồn nước địa phương cho hay.

"Dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở các khu vực quanh hồ chứa Tân An Giang trong 3 ngày tới. Nguy cơ lũ lụt vẫn thường trực dù nhà máy thủy điện có hoạt động hết công suất, vì vậy chúng tôi quyết định mở các cổng xả lũ", ông Zheng nói thêm.

Một nhân viên hồ thủy điện Tân An Giang đi bộ phía trên các cổng xả lũ hôm 7/7/2020. Ảnh: Tân Hoa xã/ChinaNews

Chính quyền Chiết Giang đã ra lệnh mở 3 cổng xả lũ của hồ Tân An Giang vào 10h và mở thêm 4 cổng xả khác nào lúc 17h, theo giờ địa phương.

Đây cũng là lần đầu tiên hồ chứa Tân An Giang phải mở cổng xả lũ sau 9 năm. Lần gần đây nhất hồ Tân An Giang xả lũ là vào tháng 6/2011, 3 cổng xả đã làm việc suốt 33 tiếng.

Hồ chứa Tân An Giang còn được biết đến với tên gọi Hồ Thiên Đảo. Đây là nơi chứa nguồn nước sinh hoạt cho người dân tỉnh Chiết Giang và đóng vai trò là hồ chứa chiến lược cho đồng bằng sông Dương Tử (Trường Giang). Sông Tiền Đường là sông lớn nhất ở Chiết Giang và nổi tiếng là sông có thủy triều lớn nhất thế giới.

