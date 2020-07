TQ: Hồ thủy điện phải mở 7 cổng xả lũ lần đầu tiên sau 9 năm

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 04:00 AM (GMT+7)

Ngày 7.7, Sở Tài nguyên nước tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã ra lệnh xả lũ khẩn cấp cho hồ thủy điện Tân An Giang.

Hồ chứa Tân An Giang, Chiết Giang xả lũ (ảnh: Xinhua)

Lệnh xả lũ được đưa ra khi lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tân An Giang lên tới 5.700 m3/giây. Cùng ngày, thành phố Hàng Châu, Chiết Giang cũng quyết định nâng mức ứng phó mưa lũ lên cấp I – mức cao nhất.

Dự kiến ngày 8.7, hồ Tân An Giang có thể mở toàn bộ 9 cổng xả lũ, nếu lượng nước dồn về vẫn tiếp tục tăng.

Nếu cả 9 cổng xả được mở, lượng nước thoát khỏi hồ chứa Tân An Giang sẽ là 8.000 m3/giây.

Từ tháng 5, tỉnh Chiết Giang đã hứng chịu 8 đợt mưa lớn. Lượng mưa cao hơn 51% so với mức trung bình. Mực nước ở hồ chứa Tân An Giang ngày 7.7 đã dâng cao 106,99 mét (cao hơn 0,43 mét so với cảnh báo lũ).

Chính quyền Chiết Giang đã ra lệnh mở 3 cổng xả lũ của hồ Tân An Giang vào 10 giờ và mở thêm 4 cổng xả khác nào lúc 17 giờ chiều, theo giờ địa phương.

Đây cũng là lần đầu tiên hồ chứa Tân An Giang phải mở cổng xả lũ sau 9 năm. Lần gần đây nhất hồ Tân An Giang xả lũ là vào tháng 6.2011, 3 cổng xả đã làm việc suốt 33 tiếng đồng hồ.

Chính quyền Chiết Giang cũng khuyến cáo địa phương cấp cơ sở phải đặc biệt chú ý đề phòng lũ quét, lở đất do mưa lớn.

Đợt xả lũ này của hồ Tân An Giang có thể ảnh hưởng tới 8 thành phố, thị trấn khu vực hạ lưu với ít nhất 300.000 dân.

Hồ Tân An Giang được hoàn thiện vào tháng 9.1959, rộng hơn 567 km vuông.

Người dân phải chèo thuyền di chuyển giữa biển nước trong mùa mưa lũ ở Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực khác ở Trung Quốc rơi vào ngập lụt nghiêm trọng.

Ngày 7.7, giới chức thành phố Vũ hán ra cảnh báo cao nhất về những trận mưa xối xả trong khi nước lũ dâng cao. 8 giờ sáng hôm 7.7, Vũ Hán chính thức phát báo động đỏ – cấp cao nhất – về tình hình mưa lũ.

Vũ Hán – nơi từng là tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc – nằm ở hạ lưu sông Dương Tử và đập Tam Hiệp.

Việc đập Tam Hiệp xả lũ 2 lần thời gian gần đây được cho là khiến trình trạng ngập nước của Vũ Hán thêm nghiêm trọng.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 7.7, , Ủy ban Tài nguyên nước Dương Tử (CWRC) cho biết, mực nước tại trạm Hán Khẩu đã đạt mức cảnh báo và người dân Vũ Hán được khuyến cáo không nên ra ngoài vì mưa lũ.

CWRC thông báo khẩn cấp rằng, mực nước tại trạm Hán Khẩu đã đạt mức cảnh báo lũ (27,3 mét) và lưu lượng nước dồn về lên tới 52.900 m3/giây.

Nhiều người Vũ Hán than thở rằng họ đã có 1 năm tồi tệ. Đầu tiên là đại dịch Covid-19 và giờ là trận lũ lụt lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Yang Wenfa - một quan chức của Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang - nói với Tân Hoa Xã rằng, Trung Quốc đã xây dựng hơn 30.000 trạm quan sát lũ dọc sông Dương Tử, giúp đưa ra dự báo vô cùng chính xác.

“Chúng tôi có thể tập hợp một kế hoạch khẩn cấp nhằm ứng phó với lũ trên sông Dương Tử trong vòng 3 - 5 phút”, ông Yang Wenfa tự tin.

