Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ gỡ cấm vận Cuba

Nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua ngày 28/10 với 130 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 25 phiếu trắng, theo AP. Kết quả bỏ phiếu cho thấy một số nước phương Tây như Đức, Italy và Latvia đã lần đầu bỏ phiếu trắng.

"Thế giới một lần nữa thể hiện tiếng nói áp đảo nhằm phản đối lệnh cấm vận, bất chấp Mỹ gây sức ép và đe dọa nhằm làm thay đổi kết quả cuộc bỏ phiếu", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết trên X.

Kết quả bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba tại Liên Hợp Quốc ngày 28/10. Ảnh: AP

Đây là năm thứ 34 liên tiếp Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba. Nghị quyết thể hiện quan điểm của cộng đồng quốc tế và không mang tính ràng buộc pháp lý.

Mỹ cắt quan hệ ngoại giao với Cuba ngày 3/1/1961, sau khi cuộc cách mạng trên quốc đảo giành thắng lợi, và bắt đầu áp cấm vận kinh tế từ năm 1962. Căng thẳng song phương hạ nhiệt dưới thời cựu tổng thống Barack Obama, khi Mỹ tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba và đưa nước này khỏi danh sách tài trợ khủng bố năm 2015.

Kể từ khi nhậm chức tháng 1/2017, Tổng thống Donald Trump đã thắt chặt các hạn chế đối với Cuba mà ông Obama từng nới lỏng. Ông Trump tiếp tục siết chặt lệnh cấm vận hơn nữa sau khi trở lại nắm quyền tháng 1/2025.

Hồi tháng 1, Nhà Trắng dọa áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của những quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dầu cho Cuba. Havana chỉ trích động thái này, gọi đây là "hành động gây hấn tàn nhẫn chống lại đất nước và người dân Cuba".

Theo ông Francisco Pichon, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Cuba, động thái siết trừng phạt của Mỹ đã dẫn đến khủng hoảng năng lượng và nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo tình trạng thiếu năng lượng đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân Cuba.