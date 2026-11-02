Người đàn ông nguy kịch sau khi tông cửa ôtô ở TP HCM

Khoảng 18h, người đàn ông chạy xe máy trên đường Chu Văn An, hướng từ giao lộ Đinh Bộ Lĩnh về Bệnh viện Ung Bướu, phường Bình Thạnh. Khi đang chạy, xe máy bất ngờ tông vào cửa ôtô 4 chỗ đang mở, đỗ bên đường.

Xe máy văng xa khoảng 3 m sau khi tông trúng cửa ôtô đang mở. Ảnh: Đình Văn

Cú va chạm khiến xe máy văng xa khoảng 3 m, người đàn ông ngã xuống đường, bất tỉnh, vùng gáy chảy nhiều máu. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Gia Định, cách hiện trường khoảng 2 km, cấp cứu.

Ông Minh Tân, người sống gần hiện trường, cho biết tài xế ôtô đang mở cửa thì xe máy lao tới, tông trúng cạnh cửa. Nạn nhân co giật rồi bất tỉnh.

Cửa ôtô 4 chỗ bị hư hỏng sau tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Tại hiện trường, cửa ôtô bị móp một phần, xe máy vỡ dàn áo, nằm giữa đường. CSGT đến ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi mở cửa ôtô không đảm bảo an toàn sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 10 điểm trên bằng lái. Nếu hành vi trên gây tai nạn hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.