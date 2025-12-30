Tổng thống Mỹ cảnh báo tấn công Iran lần 2, kêu gọi Hamas giải giáp

Phát biểu bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở Florida, Tổng thống Mỹ Trump cho rằng Iran có thể đang nỗ lực khôi phục các chương trình vũ khí của mình sau cuộc tấn công lớn của Mỹ hồi tháng 6.

Quốc kỳ Iran và Mỹ. Ảnh: VPR.

“Tôi đã đọc được thông tin nói rằng họ đang xây dựng vũ khí và những thứ khác, và nếu đúng như vậy, họ không sử dụng những địa điểm mà chúng ta đã phá hủy, mà có thể là những địa điểm khác”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

“Chúng ta biết chính xác họ đang đi đâu, họ đang làm gì, và tôi hy vọng họ không làm điều đó vì chúng ta không muốn lãng phí nhiên liệu cho máy bay B-2”, ông Trump nói thêm, đề cập loại oanh tạc cơ được sử dụng trong cuộc tập kích của Mỹ trước đó. “Chuyến đi khứ hồi mất 37 tiếng. Tôi không muốn lãng phí nhiều nhiên liệu”.

Ông Trump, người đã đề cập một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng với Tehran trong những tháng gần đây, cho biết các cuộc đàm phán của ông với ông Netanyahu tập trung vào việc thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Gaza mong manh mà ông đã làm trung gian và giải quyết những lo ngại của Israel về Iran và về Hezbollah ở Lebanon.

Iran, quốc gia đã giao chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6, cho biết vào tuần trước rằng họ đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa lần thứ hai trong tháng này.

Ông Netanyahu tuần trước cho biết Israel không tìm kiếm sự đối đầu với Iran, nhưng đã biết về các báo cáo và cho biết ông sẽ nêu về các hoạt động của Tehran với ông Trump.