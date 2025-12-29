Nóng thế giới ngày 29/12: Iran nói đang trong cuộc chiến với Israel và phương Tây

Thời sự quốc tế hôm nay (29/12) ghi nhận những tin tức nóng đáng chú ý trên thế giới sau đây:

Iran tuyên bố chiến tranh toàn diện với Israel và phương Tây: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua (27/12) cho biết, Mỹ, Israel và châu Âu đang tiến hành “cuộc chiến tổng lực” chống lại nước này.

Tổng thống Iran Pezeshkian. Ảnh: Anadolu.

Tổng thống Masoud Pezeshkian đánh giá, Iran đang trong tình trạng chiến tranh tổng lực với Mỹ, Israel và châu Âu, khi các quốc gia này muốn “khuất phục” Iran. Ông Masoud Pezeshkian cho rằng, cuộc chiến này còn phức tạp và khó khăn hơn so với cuộc xung đột vũ trang với Iraq vào những năm 1980.

Tuyên bố của Tổng thống Iran đưa ra 6 tháng sau khi Israel phát động các cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran. Sau đó, Mỹ cũng tham gia chiến dịch, với việc ném bom ba địa điểm hạt nhân của Iran.

21 quốc gia Hồi giáo lên án Israel công nhận Somaliland: Tiếp tục làn sóng phản ứng quốc tế mạnh mẽ với việc Israel công nhận vùng lãnh thổ Somaliland của Somali là một quốc gia độc lập, 21 quốc gia Hồi giáo đã ra tuyên bố chung lên án hành động của Israel, coi đó là bước đi đe dọa nghiêm trọng an ninh và sự ổn định của châu Phi.

Tuyên bố chung của 21 quốc gia Hồi giáo và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) nêu rõ, việc Israel công nhận vùng Somaliland của Somali, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh tại khu vực Sừng châu Phi, Biển Đỏ và xa hơn thế.

Trung Quốc cam kết hỗ trợ Campuchia - Thái Lan củng cố thỏa thuận ngừng bắn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/12 bày tỏ hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký kết thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, theo cách riêng của mình, nhằm củng cố tình hình và thúc đẩy hòa bình khu vực.

Việc hai nước láng giềng Thái Lan - Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa chứng minh đối thoại và thương lượng là con đường thực tế, hiệu quả để giải quyết các tranh chấp phức tạp - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia vẫn được duy trì: Lệnh ngừng bắn đạt được hôm 27/12 giữa Thái Lan và Campuchia đang được duy trì, tạm thời chấm dứt nhiều tuần giao tranh dữ dội dọc biên giới giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Đây là thỏa thuận ngừng bắn thứ hai giữa Thái Lan và Campuchia trong những tháng gần đây, sau cuộc xung đột nghiêm trọng nhất trong nhiều năm khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Tùy viên quân sự các nước có mặt tại mốc biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: Bangkok Post.

Bầu cử Myanmar 2025 chính thức bắt đầu, sẽ kéo dài sang 2026: Ngày 28/12, cử tri Myanmar bắt đầu tham gia vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc tổng tuyển cử kéo dài một tháng. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ năm 2020 và sự kiến chính biến năm 2021.

Theo kế hoạch, tiến trình bầu cử Myanmar sẽ diễn ra qua ba vòng, với vòng đầu tiên tổ chức tại các thành phố lớn như Yangon, Mandalay và thủ đô Naypyidaw. Hai vòng tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 11/1 và 25/1/2026. Do tình hình an ninh, một số khu vực không tổ chức bỏ phiếu.

Sáng 28/12, rất đông cử tri tại Myanmar đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong giai đoạn đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử quốc gia. Đây là kỳ bầu cử đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên người dân nước này đi bỏ phiếu kể từ sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021.

Các đảng phái Thái Lan khởi động đăng ký ứng cử, chuẩn bị cho bầu cử 2026: Từ ngày 27 đến 31/12, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) chính thức mở đăng ký ứng viên hạ nghị sĩ trên toàn quốc.

Tại thủ đô Bangkok, không khí sôi động khi lãnh đạo và ứng viên các đảng lớn đồng loạt xuất hiện tại Trung tâm Thanh thiếu niên Thái Lan - Nhật Bản, nơi đăng ký cho 33 đơn vị bầu cử của thành phố.

Tổng thư ký NATO bác bỏ các kiến nghị tách EU khỏi Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng: Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bác bỏ những lời kêu gọi từ một số nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng, cần tách rời về mặt quân sự khỏi Mỹ, nhấn mạnh, Washington vẫn là một đối tác an ninh đáng tin cậy bất chấp những nghi ngờ ngày càng tăng trong nội bộ EU.

Ông Mark Rutte cho rằng, châu Âu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của mình, bao gồm cả việc tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng nhấn mạnh điều này nên được thực hiện với sự hợp tác với Mỹ chứ không phải bên ngoài khuôn khổ xuyên Đại Tây Dương. Ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục tham gia quân sự ở châu Âu và cam kết với liên minh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters.

Máy bay chở 150 người trượt khỏi đường băng tại Phần Lan do bão tuyết: Một máy bay thương mại chở khoảng 150 hành khách đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Kittila, thuộc vùng Lapland của Phần Lan, vào chiều ngày 27/12 (giờ địa phương), trong điều kiện thời tiết giông bão và tuyết rơi dày.

Theo đơn vị vận hành sân bay Phần Lan nói trên, chiếc máy bay sau đó dừng lại trong lớp tuyết sâu, không ghi nhận thương vong và xác nhận chuyến bay xuất phát từ Geneva, song không công bố hãng hàng không khai thác.

Chiến lược tham vọng thu hút hàng nghìn nhân tài công nghệ cho khu vực công của Mỹ: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố sáng kiến United States Tech Force (USTF) - tạm dịch là Lực lượng Công nghệ Mỹ - một sáng kiến quy mô toàn liên bang nhằm chiêu mộ nhân tài công nghệ hàng đầu để hiện đại hóa bộ máy chính quyền.

Trái ngược với chiến lược cắt giảm mạnh nhân sự giai đoạn đầu nhiệm kỳ, kế hoạch lần này của ông Trump được đánh giá là bước ngoặt trong chính sách quản trị nhân lực nhằm tăng sức cạnh tranh quốc gia, đồng thời bảo vệ vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ trong kỷ nguyên chuyển đổi số.