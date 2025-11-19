Điện Kremlin lên tiếng việc Pháp hứa bán tiêm kích Rafale cho Ukraine

Ngày 18-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng việc Ukraine có thể mua các tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev, theo đài RT.

Trước đó, ngày 17-11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký tuyên bố ý định hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở để Kiev mua 100 tiêm kích Rafale trong vòng 10 năm tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Hai bên không công bố chi tiết về thời điểm bàn giao hay cơ chế tài chính của thỏa thuận. Bản thỏa thuận sơ bộ cũng bao gồm việc mua 8 tổ hợp phòng không SAMP/T thế hệ mới đang được phát triển, bom dẫn đường chính xác AASM Hammer, máy bay không người lái (UAV) và radar do Pháp sản xuất.

“Dù bán cho Ukraine bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào, tình hình ở tiền tuyến hay nhịp độ chiến trường cũng sẽ không thay đổi” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng ông lấy làm tiếc khi Paris tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, qua đó “đổ thêm dầu vào xung đột và hoàn toàn không góp phần vào hòa bình”.

Pháp chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Rafale, tiêm kích đa nhiệm hiện đại nhất của Pháp, được ước tính có giá khoảng 100 triệu euro (116 triệu USD) mỗi chiếc. Việc cung cấp 100 chiếc có thể lên tới 15 tỉ euro, truyền thông Pháp đưa tin hôm 17-11.

Ông Zelensky đang có chuyến công du châu Âu. Hôm 16-11, nhà lãnh đạo Ukraine đã gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại Athens (Hy Lạp) và công bố thỏa thuận nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ qua cảng Alexandroupolis (Hy Lạp).

Ngày 17-11, ông Zelensky đến Pháp, sau đó là Tây Ban Nha vào ngày 18-11. Ngày 19-11, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.