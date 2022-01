Khủng hoảng Ukraine: Thông điệp của Trung Quốc dành cho mọi bên

Trung Quốc kêu gọi mọi bên liên quan đến khủng hoảng Ukraine bình tĩnh và tránh gây leo thang căng thẳng, theo Reuters ngày 27-1.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 26-1 điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về căng thẳng Nga-Ukraine.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh, không làm những việc khiến căng thẳng gia tăng và thổi phồng khủng hoảng" – ông Wang nói với ông Blinken, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Nga thời gian qua yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút binh sĩ, khí tài khỏi Đông Âu cũng như không cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Mỹ và các đồng minh NATO bác bỏ 2 yêu cầu nêu trên của Nga nhưng khẳng định sẵn sàng đàm phán về những chủ đề khác, như kiểm soát vũ khí và các biện pháp xây dựng lòng tin.

Ngoại trưởng Blinken nói với Bộ trưởng Vương rằng xuống thang căng thẳng và ngoại giao là cách để giải quyết khủng hoảng Ukraine hiệu quả và trách nhiệm, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Bộ trưởng Vương nhấn mạnh không thể để an ninh của một nước làm tổn hại đến an ninh của những nước khác và không thể đảm bảo an ninh khu vực bằng việc củng cố hoặc mở rộng các khối quân sự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm.

Trung Quốc đã và đang củng cố các mối quan hệ với Nga giữa lúc căng thẳng Bắc Kinh-Washington leo thang vì nhiều vấn đề, từ thương mại, nhân quyền đến Đài Loan và biển Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới để tham dự Thế vận hội mùa Đông 2022 diễn ra từ ngày 4-2.

Mỹ, Canada, Úc và Anh tuyên bố sẽ không gửi phái đoàn ngoại giao dự sự kiện này vì điều họ khẳng định là hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời phản đối điều họ mô tả là hành động "chính trị hóa" thể thao của những quốc gia kể trên.

Mỹ quyết không nhượng bộ Washington ngày 26-1 bác bỏ yêu cầu của Moscow về việc ngăn Ukraine gia nhập NATO, đồng thời khẳng định họ tin rằng Moscow chuẩn bị tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Washington vẫn đề xuất điều họ mô tả là "con đường ngoại giao" mới để tháo ngòi khủng hoảng. Ngoại trưởng Blinken thông báo ông sẽ liên lạc với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov trong những ngày tới để thảo luận tình hình. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

