Triệu tập người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư đường Trần Hữu Dực

Chỉ huy Công an phường Từ Liêm cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị nắm được thông tin về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại tòa nhà CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định, khoảng 2/1/2026, chị N.T.H trú tại chung cư trên đi làm về đến trước cửa căn hộ của chị V.A, là hàng xóm sát vách thì xảy ra mâu thuẫn.

Chị V.A đã có lời lẽ chửi bới, sau đó túm tóc, dùng tay đánh vào vùng đầu và mặt chị N.T.H. Khi xảy ra sự việc, em họ của chị V.A cũng đã can ngăn nhưng chị V.A không dừng lại. Sự việc kéo dài trong khoảng 5 phút.

Sau khi bị hành hung, chị N.T.H đến Bệnh viện Hồng Ngọc để khám và điều trị. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm và chụp chiếu, chưa phát hiện tổn thương thực thể.

Bệnh viện chẩn đoán chị H bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực.

Cảnh chị V.A hành hung người hàng xóm ở cùng chung cư (Ảnh: Chụp màn hình).

Hiện chị H có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Quá trình làm rõ xác định nguyên nhân vụ việc là do con trai của chị V.A (hiện đang học lớp 6) có biểu hiện thần kinh, tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác.

Chị N.T.H đã phản ánh tình trạng trên vào nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà, dẫn đến việc chị V.A bức xúc và xảy ra sự việc nêu trên.

Hiện Công an phường Từ Liêm đã phân công cán bộ tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời lập hồ sơ và ra quyết định trưng cầu giám định thương tích theo đơn đề nghị của chị N.T.H để xử lý theo quy định.