Ít nhất 40 người chết sau khi bão Kalmaegi quét qua Philippines

Mặc dù được đánh giá là đã suy yếu sau khi đổ bộ vào rạng sáng 4/11, song cơ bão Kalmaegi - cơn bão thứ 20 tấn công Philippines trong năm nay - vẫn duy trì sức gió 130km/h và gió giật lên tới 180km/h khi quét qua quần đảo Visayas và hướng về phía Bắc Palawan.

Theo thông tin do chính quyền tỉnh Ainjeliz Orong cung cấp, tính đến cuối ngày 4/11, đã có ít nhất 40 người thiệt mạng do bão, trong khi nhiều khu vực lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã gây lũ lụt trên khắp khu vực miền Trung Philippines, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà và buộc hơn 75.000 người dân tại Luzon và Mindanao phải sơ tán khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt trong khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão Kalmaegi. Ảnh: Reuters

Hình ảnh do Hội Chữ thập đỏ Philippines chia sẻ cho thấy các nhân viên cứu hộ phải lội qua vùng những nước lũ sâu đến đầu gối ở thành phố Cebu, sử dụng thuyền để tiếp cận những cư dân bị mắc kẹt.

Trong 24 giờ qua, hơn 180 chuyến bay đến và đi từ các khu vực bị ảnh hưởng ở Philippines đều đã bị hủy, giao thông bị gián đoạn do gió mạnh quật đổ cây cố, kèm theo mưa lớn và lũ lụt làm nhiều đoạn đường bị hư hỏng tại Cebu.

Theo Al Jazeera, trong quá trình ứng phó hoạt động giải cứu bão lũ, một chiếc trực thăng chở 6 nhân viên cứu hộ cùng phi công đã bị rơi ở Agusan del Sur trên đảo Mindanao, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Nhiều phương tiện bị lũ cuốn trôi trong bão. Ảnh: Reuters

Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines PAGASA trước đó đã cảnh báo nguy cơ cao về "bão lớn đe dọa tính mạng và gây thiệt hại" với những đợt nước dâng có thể cao hơn 3m dọc theo các khu dân cư ven biển và vùng đất thấp ở miền Trung Philippines, bao gồm các khu vực của Mindanao.

Cơn bão Kalmaegi xuất hiện trong bối cảnh Philippines - quốc gia trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm - vẫn đang phục hồi sau hàng loạt thiên tai gần đây, bao gồm động đất và thời tiết cực đoan.

Trong một bài đăng trên Facebook tối 4/11, Thống đốc tỉnh Pamela Baricuatro đã gọi tình hình ở Cebu là "chưa từng có"."Chúng tôi đã mong đợi gió sẽ là phần nguy hiểm, nhưng nước mới là thứ thực sự khiến người dân của chúng tôi gặp nguy hiểm Nước lũ liên tục tàn phá", ông chia sẻ trên Facebook.