IS "ghi công" Mỹ, gọi hành động giết tướng Iran là "thần thánh"

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 17:30 PM (GMT+7)

Trong bài viết số ra hàng tuần mới nhất, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tỏ ra rất vui mừng trước cái chết của tướng Iran Qassem Soleimani, dưới tay Mỹ.

IS ca ngợi vì Mỹ “giúp” tiêu diệt tướng Qassem Soleimani (ảnh: RT)

Trong bài viết, tờ Al-Naba - cơ quan ngôn luận chính thức của IS, đã đưa ra phân tích sự kiện tướng Iran Soleimani bị giết hại, trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 3.1, tại sân bay quốc tế Baghdad (thủ đô Iraq).

Để trả đũa Mỹ, Iran đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa, nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Iraq. Cuộc tấn công tuy không gây thương vong nhưng đã thể hiện mối bất hòa giữa hai quốc gia và tạo cơ hội cho sự trỗi dậy của IS.

Bài viết của Al-Naba đã miêu tả việc sát hại tướng Soleimani của Mỹ như một hành động can thiệp của thần thánh, ủng hộ sự nghiệp của IS nói riêng và những người Hồi giáo trên toàn thế giới nói chung.

Tờ Al-Naba của Nhà nước khủng bố tự xưng còn cẩn thận “ghi công” cho Mỹ vì giúp sát hại tướng Soleimani. Tờ này cũng cho rằng, thời gian gần đây, việc Mỹ và các đồng minh đình chỉ hoạt động chống IS do căng thẳng với Iran, sẽ là một thời cơ tốt cho sự hồi sinh của nhóm này.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn tại Trung Đông. Theo các nhà phân tích, hiện nhóm này đang sẵn sàng để hoạt động trở lại.

Các chiến binh thuộc Lực lượng Quds, do tướng Soleimani chỉ huy là một trong số những đối thủ đáng gờm nhất của IS tại khu vực. Dưới sự chỉ đạo của tướng Iran Soleimani, Lực lượng Quds đã phối hợp cùng quân viễn chinh Nga và lực lượng quân dân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn, ngăn chặn kịp thời và tiêu diệt nhiều thành viên của IS.

IS đang manh nha hoạt động trở lại, trong bối cảnh Iraq yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này (ảnh: BBC News)

Hôm nay (11.1), lấy lý do khả năng IS có thể xuất hiện trở lại, Mỹ đã từ chối rút quân khỏi Iraq.

Trước đó, chính quyền Iraq đã tuyên bố yêu cầu quân Mỹ rút khỏi nước này vì sự coi thường chủ quyền, thể hiện qua các màn trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ - Iran, mà Iraq là nước trực tiếp gánh hậu quả.

Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối lời đề nghị trên và cho rằng việc đóng quân lại Iraq là hợp lý. Ông Trump thậm chí còn dọa sẽ rút hết 35 tỷ USD mà Mỹ đã đầu tư vào Iraq nếu phải rút quân.

Hiện tại, cả Mỹ và một số đồng minh NATO đều đã tạm dừng hoạt động chống IS và đào tạo lực lượng an ninh Iraq, trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

Nhiều nhà phân tích lo ngại, nếu Mỹ buộc phải rút quân khỏi Iraq, nhóm IS sẽ nhanh chóng trỗi dậy và mở rộng phạm vi hoạt động, do sự yếu kém của quân đội các nước khu vực Trung Đông.

Một số đồng minh của lực lượng chống IS do Mỹ lãnh đạo, đã rút nhân sự của họ ra khỏi Iraq và chuyển tới đồn trú tại nước láng giềng Kuwait.

Trong bối cảnh bị Iraq yêu cầu rút quân, Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump đang nỗ lực kêu gọi mở rộng vai trò của NATO tại quốc gia này.

