IS đánh bom khiến 70 người chết ở sân bay Kabul, ông Biden tuyên bố giáng đòn đáp trả

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 07:20 AM (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ giáng đòn đáp trả nhóm khủng bố ISIS-K, trong khi khẳng định chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan sẽ vẫn diễn ra.

Ông Biden đưa ra tuyên bố sau hai vụ đánh bom tự sát khiến 13 lính Mỹ thiệt mạng ở sân bay Kabul.

Sau khi nhận được tin báo về 13 lính Mỹ nằm trong số hàng chục người thiệt mạng do 2 vụ đánh bom tự sát ngoài sân bay quốc tế Kabul ngày 26.8, ông Biden gửi lời chia buồn đến gia đình các binh sĩ, và khẳng định sẽ đáp trả những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

“Với những kẻ gây ra vụ tấn công, chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ săn lùng và bắt các người phải trả giá”, ông Biden nói.

Ông Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc sẵn sàng giáng đòn không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K), một nhánh cực kỳ bạo lực thuộc IS.

“Tôi đã chỉ đạo lên kế hoạch không kích nhằm vào các mục tiêu của ISIS-K, các cơ sở và lãnh đạo của tổ chức khủng bố này, vào thời điểm và địa điểm thích hợp”, ông Biden nói thêm.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát.

Ông Biden phủ nhận khả năng Taliban có liên quan đến vụ đánh bom, nói rằng Mỹ chưa tìm thấy mối liên hệ. Tổng thống Mỹ khẳng định chiến dịch sơ tán sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch

Trong tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cáo buộc Taliban hợp tác với quân đội Mỹ trong chiến dịch sơ tán ở Afghanistan.

Hai phần tử IS kích nổ bom tự sát ở gần một lối ra vào sân bay, khiến ít nhất 70 người chết, bao gồm 13 lính Mỹ. IS tuyên bố đã “xuyên thủng” hàng rào an ninh do Mỹ và Taliban dựng nên.

Đây là sự kiện đẫm máu nhất trong một ngày của quân đội Mỹ ở Afghanistan kể từ năm 2011, sau khi 30 lính Mỹ thiệt mạng khi Taliban bắn rơi một trực thăng Chinook ở phía tây nam Kabul.

