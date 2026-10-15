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Iran vẫn luôn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

Trong bối cảnh đàm phán với Mỹ tiếp tục bế tắc và căng thẳng thực địa chưa hạ nhiệt rõ ràng, giới chức Iran khẳng định nước này vẫn luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh quy mô lớn bùng phát trở lại.

Iran vẫn luôn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại
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Phát biểu trên truyền hình tối 14/10, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh việc chuẩn bị cho chiến tranh cần phải được tiến hành ngay cả khi đàm phán với Mỹ có thể diễn ra. Mối quan tâm hàng đầu của Iran vẫn là ngăn Mỹ phát động tấn công trở lại. Thực tế thời gian qua cho thấy Mỹ đã nhiều lần thất hứa và gây hấn chống Iran.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, nước này phải đạt được sự răn đe vững chắc. Mỹ phải bị trừng phạt và phải thay đổi hành vi với người dân Iran, đáp ứng các điều kiện của Tehran.  

Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đã dừng các hành vi thù địch công khai nhằm vào nhau trong hơn 1 tháng. Tuy nhiên, đối thoại giải quyết xung đột giữa hai bên vẫn chưa được nối lại. Thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump không ít lần cảnh báo sẽ phát động tấn công quân sự trở lại vào Iran.

Về phía Tehran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhiều lần tuyên bố tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz với cáo buộc không tuân thủ hướng dẫn lưu thông. Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, việc Iran tập kích tàu hàng tại eo Hormuz, đã vấp phải phản ứng dữ dội của quân đội Mỹ, làm bùng phát nhiều đợt giao tranh ác liệt kéo dài giữa hai bên.

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Cuộc rút lui của lính Mỹ khỏi căn cứ bị Iran 'đánh tan hoang'

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Theo Bá Thi/VOV-Cairo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 06:41 AM (GMT+7)
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