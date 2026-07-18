Iran tuyên bố phá hủy 5 máy bay quân sự Mỹ tại Jordan

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng và gây hư hại nghiêm trọng cho căn cứ không quân Al-Azraq mà quân đội Mỹ đang vận hành tại Jordan. Đặc biệt, IRGC khẳng định đòn tập kích đã phá hủy 5 máy bay quân sự của Mỹ, gồm 2 tiêm kích và 3 cường kích. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan khác không được công bố.

Tên lửa và UAV Iran tại một triển lãm ở Tehran, tháng 2/2024. Ảnh: Middle East Images

Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng như giới chức Jordan cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, Bộ Quốc phòng Jordan sáng 18/7 thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công 10 quả tên lửa được phóng tới từ Iran và cuộc tấn công của Tehran không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.

Ngoài Jordan, phòng không hai nước Kuwait và Bahrain cũng được báo cáo đã thực hiện hoạt động đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái thù địch do Iran phóng đi hồi sáng nay.

Giao tranh giữa quân đội Mỹ và Iran đến nay đã bước sang ngày thứ 7 liên tiếp, là lần đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ khi đạt được ngừng bắn hôm 8/4. Theo báo cáo mới nhất của Iran, tổng thương vong do các cuộc tấn công của Mỹ trong 1 tuần qua đã lên tới 45 người chết, hơn 300 người bị thương. Ngoài ra, hàng trăm công trình dân sự đã bị phá hủy hoặc hư hỏng, trong đó có các trạm phát điện và một nhà máy khử mặn phục vụ hơn 10.000 dân trên đảo Jask, tỉnh Hormozgan.