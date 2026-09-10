Iran tuyên bố chiến hạm Mỹ không dám đến gần eo biển Hormuz

Tướng Hossein Mohebbi, phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 9/9 cho biết Mỹ thường duy trì 30-40 tàu các loại trong vịnh Ba Tư trước khi xung đột Trung Đông bùng phát. "Giờ đây không có chiếc nào hiện diện tại khu vực này. Tất cả tàu chiến Mỹ phải tránh xa eo biển Hormuz, ít nhất là 400 km", ông cho hay.

Phát ngôn viên IRGC thêm rằng Iran có khả năng tập kích mục tiêu ở khoảng cách xa bằng các vũ khí và tên lửa mới. "Chúng tôi đã đánh trúng tàu sân bay từ khoảng cách 500 km trước đó vài ngày. Nếu đối phương tấn công 2-3 mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ bằng cách tập kích 20 mục tiêu", ông nói.

Ông Mohebbi trong ảnh đăng hồi tháng 4. Ảnh: Tasnim

Tướng Iran nhấn mạnh quyền kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz đã trở thành "điều thực tế, chắc chắn và có thể chứng minh". Ông cảnh báo rằng tàu thuyền sẽ không thể đi qua eo biển Hormuz nếu "không tính đến sự quản lý của Iran" đối với tuyến hàng hải này.

IRGC cùng ngày thông báo đã tấn công hai tàu chiến Mỹ và 8 tàu dầu ở vịnh Ba Tư, cũng như 10 tàu tìm cách đi qua "khu vực cấm và không an toàn" của eo biển Hormuz. Không rõ hai chiến hạm Mỹ được đề cập có phải những khu trục hạm lớp Arleigh Burke mà IRGC tuyên bố đã "gây hư hại nặng" trước đó hay không.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, bác bỏ thông tin, khẳng định không có chiến hạm nào bị đánh trúng và mọi cuộc tập kích từ Iran đều thất bại.

Vị trí vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, cho biết một số tàu hàng đã bị vô hiệu hóa do trúng hỏa lực ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Iran đã phóng tên lửa nhằm vào các tàu chiến Mỹ, trong đó có một tàu sân bay, ít nhất ba lần trong tuần qua. Tehran cũng khai hỏa loạt tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Jordan rạng sáng 9/9.

Wall Street Journal dẫn lời những nguồn tin giấu tên thừa nhận những cuộc tập kích trên đã khiến các chiến hạm Mỹ phải đối mặt với tình thế nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây, do Iran bắt đầu sử dụng tên lửa mang đầu đạn có khả năng cơ động.

CENTCOM tuyên bố tàu sân bay và khu trục hạm Mỹ đã "né tránh thành công" những cuộc tấn công của đối phương. Dù vậy, các đòn đánh khiến giới chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng Iran đã cải thiện khả năng nhắm mục tiêu, có khả năng là nhờ sự trợ giúp từ nước ngoài.

Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ tại Trung Đông hôm 2/9. Ảnh: US Navy