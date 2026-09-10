Iran mở rộng vùng cấm hàng hải ra ngoài eo biển Hormuz

Bờ biển thành phố cảng Bandar Abbas nhìn ra eo biển Hormuz ở miền Nam Iran ngày 5-9-2026 (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebi cho biết, khu vực mới dự kiến bắt đầu từ hướng Chabahar, dọc tuyến đường biển dẫn tới eo biển Hormuz. Tọa độ chính xác sẽ được công bố sau.

Các tàu đi vào khu vực trên mà không phối hợp với Tehran có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt và từ chối cung cấp dịch vụ hàng hải, bảo hiểm hoặc hỗ trợ khi qua eo biển.

Thông báo được đưa ra sau khi Iran tuyên bố tấn công 2 tàu Mỹ, 8 tàu chở dầu và 10 tàu “không tuân thủ” tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Vị trí chiến lược của eo biển Hormuz

Cơ quan Hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết một số tàu tại Vịnh Oman và vùng Vịnh đã bị hỏa lực làm mất khả năng hoạt động trong các chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Căng thẳng bùng phát mạnh sau khi quân đội Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu Iran ngày 8-9. Washington cho biết đây là hành động đáp trả việc lực lượng Iran hai lần phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chiến Mỹ.

Iran lên án vụ tấn công các tàu chở dầu là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời khẳng định các đòn đáp trả nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ là hành động tự vệ.

Việc mở rộng vùng hạn chế sang Vịnh Oman và Biển Arab có thể làm tăng chi phí bảo hiểm, vận tải và bảo vệ an ninh đối với các tàu hoạt động trong khu vực.

Giá dầu Brent đã đóng cửa ở mức 101,21 USD/thùng ngày 9-9 do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.