Iran tuyên bố tấn công tàu quân sự Mỹ, Washington lập tức bác bỏ

Eo biển Hormuz

Theo hãng tin Tasnim, quân đội Iran cho biết vụ việc xảy ra sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các tàu thương mại của Iran và “vi phạm những quy định về eo biển Hormuz”. Cuộc tấn công của Iran diễn ra vài giờ sau khi nước này phóng một loạt tên lửa nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố của Iran trên mạng xã hội X. “Iran đang nói dối”, CENTCOM nhấn mạnh, “Các phương tiện quân sự của Mỹ trên biển vẫn tiếp tục di chuyển, hoạt động an toàn và không bị cản trở”.

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 3-6 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut sẽ dẫn đến “sự tái bùng phát toàn diện” cuộc chiến Trung Đông, khi Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Iran nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông - mà đồng minh Hezbollah của họ đã tham gia vào ngày 2-3 - cũng phải gắn liền với việc chấm dứt giao tranh ở Lebanon.

“Số phận của cuộc chiến giữa Iran và Israel-Mỹ không thể tách rời khỏi số phận cuộc chiến ở Lebanon, và hai mặt trận này đã đan xen vào nhau ngay từ ngày đầu tiên”, các hãng tin Iran dẫn lời Ngoại trưởng Araghchi nói với đài truyền hình Al Mayadeen của Lebanon.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và dẫn đến việc chiến tranh bùng nổ trở lại trên diện rộng”, ông Araghchi nói, đồng thời cho biết thêm rằng “lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng tấn công Israel nếu nước này tấn công Beirut”.

Ông Araghchi cũng nhấn mạnh rằng để cuộc xung đột ở Lebanon kết thúc, lực lượng Israel phải rút khỏi nước này. “Việc kết thúc xung đột ở Lebanon cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt sự chiếm đóng”, Ngoại trưởng Iran nói với đài truyền hình thân Hezbollah ở Lebanon.

Theo Guardian/News18