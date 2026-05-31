Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV quân sự trị giá hàng triệu USD của Mỹ

Theo hãng thông tấn IRNA, chiếc máy bay trinh sát quân sự mà Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn hạ hồi sáng nay là MQ-1 Predator, dòng máy bay không người lái được không quân Mỹ sử dụng phổ biến từ năm 1997. Mỗi chiếc MQ-1 Predator có giá khoảng 4,5 triệu USD tại thời điểm sản xuất. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiếc UAV Mỹ đã xâm phạm không phận phía trên vùng biển của Iran trong một hành vi thù địch. Tuy nhiên, bối cảnh và địa điểm chính xác chiếc máy bay bị bắn hạ, chưa được công bố. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận.

Đây là lần thứ ba trong tuần này, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái hiện đại của không quân Mỹ. Hai chiếc UAV mà Iran khẳng định đã bắn hạ trước đó, đều là MQ-9 Reaper, có giá lên tới 30 triệu USD mỗi chiếc.

Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, truyền hình nhà nước Iran đêm qua đưa tin dự thảo thỏa thuận mà hai bên đang tiến tới, bao gồm điều khoản giải phóng số tài sản bị đóng băng trị giá 12 tỷ USD của Tehran. Theo nguồn tin, Mỹ cam kết để Iran tiếp cận 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng trong vòng 60 ngày. Số tiền này có thể được chuyển đến tài khoản ngân hàng do Iran chỉ định và tùy ý sử dụng mà không chịu bất kỳ hạn chế nào.

Giải phóng tài sản bị đóng băng là một trong những yêu cầu mà Iran liên tục nhấn mạnh phải có trong các thỏa thuận tiềm năng với Mỹ, bên cạnh các yêu cầu về chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên tất cả các mặt trận và đảm bảo quyền lợi của Tehran đối với eo biển Hormuz.